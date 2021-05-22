Can Ataklı'dan dikkat çeken Sedat Peker iddiası
Can Ataklı yazısında, hakkında hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Korkusuz yazarı Can Ataklı bugünkü köşesinde, "Dedikodu" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
Can Ataklı yazısında, hakkında hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
Can Ataklı, Sedat Peker'in söylenenlerin aksine Dubai'de olmadığını öne sürdü.
Ataklı şunları yazdı:
"Bu bilgi kesin değil. Ama bu konuları çok bilen ayrıca diplomasi geleneği de olan bir dostum, Sedat Peker’in Dubai’de olmadığını söyledi.
Hayretle ve merakla yüzüne bakınca da ‘Önce öyleydi ama Peker daha sonra yer değiştirdi. Yanındaki birkaç kişiden başka nerede olduğunu bilen yok, videolar Dubai’de çekilmiyor’ dedi.
İddialı bir cümle tabii…
İyi de göğsünü gere gere, ‘Ben Dubai’deyim, haydi gelip alın’ demiyor mu?
Dostum dedi ki, ‘Bu, işin şaşırtmacası. Bu kadar önemli açıklamalar yapan bir kişi yerini bu kadar açık etmez, ne kadar iyi korunursa korunsun bunu göze almak istemez, bu biiiir.’
Ardından benim de aklıma gelen ama dillendirmediğim bir noktaya parmak bastı.
‘Dikkat ediyor musun?’ dedi, ‘İçişleri Bakanı bu kişinin bir mafya lideri olduğunu, Kırmızı Bülten’le arandığını söylüyor ama Birleşik Arap Emirlikleri’ni resmi kanallardan zorlamıyor.’
Ben de bunun üzerine sanki çok bilirmişim gibi, ‘Tamam da bu emirlikle iktidarın arası iyi değil, istese de sonuç alamaz’ dedim.
Dostum, ‘O kadar da değil’ dedikten sonra ekledi, ‘Böyle bir durumda resmi hiçbir işlem başlatmamak affedilir şey değildir.’
Sonra durdu ve müstehzi biçimde gülümseyerek şöyle devam etti; “Galiba onlar da Peker’in yerini bilmiyorlar ve telaş içindeler. Bu nedenle Dubai ile resmi temas sağlayamıyorlar."
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