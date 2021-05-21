Peker'in "Ben yaptırdım" dediği Hürriyet gazetesi baskını Hürriyet'te haber olmadı, eski Hürriyet yazarı isyan etti

21 Mayıs 2021 Cuma, 20:54

Son yayınladığı videoda organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 2015 yılında Hürriyet gazetesine yönelik saldırıyı “bir milletvekilinin ricasıyla kendisinin yaptığını” söylemişti.

Peker videoda, "Pamıkörenin ekibi dinliyor musunuz? Sizin gazetenizi ben bastırttım. Şatafatlı gazeteciler, sizin gazetesini ben bastırttım. Bastırtmadan önce arayan milletvekilinin telefon sinyallerine bakabilirsiniz. Bizim gençlik kollarından arkadaşlar gidecek, ama onlar profesyonel değiller, dediler. Evet ben gönderdim. Savcılar al delil itiraf. Ben yaptım. Milletvekili söyledi böyle diye" ifadelerini kullanmıştı.

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, RS FM'den Atilla Güner'in, "Bu olayla ilgili iddialar Hürriyet'te haber olmamış. Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da bugün yazı günü olmasına rağmen yazmamış. Nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Ahmet Hakan'ın yerinde olamayız. Ben Erdoğan'ın uçağına binen gazetecilerle konuşmuştum, 'Soru sorulmuyor neden?' demiştim. bana demişlerdi ki,'O uçağa biniyorsan o uçağın kurallarını kabul ediyorsun demektir.''

Bildirici, Peker'in Hürriyet baskınıyla ilgili sözlerinin Hürriyet'te yer bulmamasına ilişkin şu şekilde konuştu:

"AHMET HAKAN, PEKER'İN AÇIKLAMALARIYLA YATIP KALKARKEN O KONUYA GİRMİYOR"



"Sedat Peker'in iddiaları, ciddiye alınması gereken iddialar mı? Bence evet. İktidar medyasında Hürriyet dahil ilk günden itibaren Sedat Peker'in iddiaları yayınlandı mı? Hayır. Süleyman Soylu'nun açıklamaları bile yer almadı. Birçok şeyi sosyal medyadan alıp değerlendiren Ahmet Hakan, sosyal medya günlerdir Sedat Peker'in açıklamalarıyla yatıp kalkarken o konuya girmiyor.

Hiç beklemememe rağmen ben de Hürriyet gazetesinin sayfalarını bir umut çevirdim. Tepkiyi de geçtim belki bir yazar bir söz eder mi, ya da haber olur mu diye baktım ama tek satır göremedim ve kahroldum."