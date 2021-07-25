Çanakkale Boğazı'nda korkutan görüntü

25 Temmuz 2021 Pazar, 13:16

Türkiye aylardır özellikle Marmara Denizi’ndeki müsilaj (deniz salyası) sorunuyla mücadele ediyor. Kimi bölgelerde kısmen yüzeydeki müsilajın temizlendiği görülse de denizin altında hala sorunun devam ettiği görüldü.

Çanakkale Boğazı’nda denizin 17 metre altından yayın yapan gazeteci Berfin Adıcan, müsilaj sorunun hala devam ettiğine dikkat çekti.





Twitter hesabından görüntüleri paylaşan Adıcan, “Bugün Çanakkale Boğazı’nda müsilaj haberimiz için gerçekleştirdiğimiz dalışta 17.1 metreden bir an… Geçmiş olsun arkadaşlar, el birliğiyle bir denizi öldürdük. Durumun vehametini anlamanız için küçük bir kesit paylaşıyorum” dedi.