Çanakkale Tabip Odası Başkanı Güleda Erensoy, "İl pandemi kurulu iflas etmiştir" dedi

21 Nisan 2021 Çarşamba, 02:13

Çanakkale, haftalık vaka sayısında Türkiye birinciliğine yükseldi. Çanakkale Tabip Odası Başkanı Dr. Güleda Erensoy, yükselişin nedenini valilik ve il sağlık müdürünün iyi yönetememesine bağladı. Cumhuriyet’e açıklama yapan Dr. Erensoy, “Dün toplanan pandemi kurulu bir tane karar almadı. Bu rakamlar ile pandemi kurulu iflas etti. Sosyal ve ekonomik destekli tam kapanma şart. Kurul, “Biz karar almıyoruz, ne haliniz varsa görün” diyor. Böyle devam ederse vakalar artmaya devam edecek, insanlar patır patır ölecek” dedi.

YURTTAŞLAR TEDİRGİN

Koronavirüs risk haritasında “kırmızı” kategoride bulunan Çanakkale,100 bin kişide görülen vaka sayısı ile Türkiye’de birinci sıraya geldi. 2 ayda yüzde 26 artış var. 20 milyon nüfusa sahip İstanbul’u dahi geçen 150 bin nüfuslu Çanakkale’de sağlıkçılar, sendikalar ve yurttaş tedirgin.

Yoğun bakımların da dolu olduğunu ifade eden Dr. Erensoy, “Sağlık Bakanı bir hafta önce yoğun bakım oranını yüzde 80’in üzerinde olduğunu açıkladı. Dün ise bu oranın yüzde 67 olduğunu bildirdi. Peki, vaka sayıları artarken yoğun bakımlar nasıl boş olur. Bu rakamların mantığını anlamak mümkün değil. O zaman 1 hafta önce yatan insanların hepsi öldü mü” diye sordu.