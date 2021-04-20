Sağlık Bakanlığı, 20 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Rekor artış durdurulamıyor!
Sağlık Bakanlığı, 20 Nisan 2021 güncel koronavirüs verilerini paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 028 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. Böylece, pandeminin başından bu yana en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.
Sağlık Bakanlığı, 20 Nisan 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı. Kısmi kapanmaya rağmen Covid-19 kaynaklı vaka ve ölüm sayısı düşmüyor. Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 4 milyonu 400 bine dayandı.
Türkiye'de son 24 saatte 322 bin 128 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 28 kişinin testi pozitif çıktı, 346 kişi hayatını kaybetti. 346 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu, 11 Mart'ta ilk vakanın görülmesinden bu yana en yüksek ölüm bildirilmiş oldu.
Ağır hasta 3 bin 375 oldu, 55 bin 592 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.
Türkiye’de şu ana kadar yapılan toplam test sayısı 44 milyon 409 bin 756’ya, toplam vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624’e, toplam can kaybı da 36 bin 613’ye çıktı.
Türkiye'nin 20 Nisan 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- Karton toplayan yurttaşın gözyaşları
- Büyük panik yaşandı... Bir anda fırtına kıyamet koptu
- Sevimli kedi 4. kattan dört ayak üstüne düştü
- Hatalı sollama sonucu feci kaza kamerada
- İstanbul'da depo yangını
- Skandal olay! Çocuk parkında böyle görüntülendiler
- İzzet Yıldızhan söyledi, sosyal medya karıştı!
- Avcılar'da skandal görüntüler! O anları kayda aldı
- Eşini öldürdü, 1 saat boyunca peş peşe ateş açtı
- 1,5 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü
En Çok Okunan Haberler
- Alamos Gold'dan Türkiye'ye milyar dolarlık dava
- Davutoğlu'nun '128 milyar dolar' videosu sızdırıldı
- Türkiye'de kripto parayla ilgili bir ilk!
- Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı Erdoğan yorumu
- Dava öncesi yasak!
- 32 dev şirkete soruşturma
- Kafa karıştıran terörist listesi
- Yandaşlar sevinmişti, böyle savundu
- Meteoroloji'den 4 il için 'dolu' uyarısı!
- İşte ekrana geri dönme şartları