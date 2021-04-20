Son dakika... Bakan açıkladı: İşte en çok vaka artışı olan iller
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka artışı yaşanan illeri açıkladı.
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz bin nüfusa karşılık gelen, haftalık vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı. Koca, bu illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova olduğunu duyurdu.
Koca, vaka sayısında düşüşün en fazla olduğu şehirleri de açıkladı. Koca'nın açıklamasına göre, bu kentler Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman.
100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak. pic.twitter.com/mMsHMT3JEi— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 20, 2021
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