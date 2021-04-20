Son dakika... Bakan açıkladı: İşte en çok vaka artışı olan iller

20 Nisan 2021 Salı, 14:25

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz bin nüfusa karşılık gelen, haftalık vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı. Koca, bu illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova olduğunu duyurdu.

Koca, vaka sayısında düşüşün en fazla olduğu şehirleri de açıkladı. Koca'nın açıklamasına göre, bu kentler Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman.