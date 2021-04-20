Son dakika... Bakan açıkladı: İşte en çok vaka artışı olan iller

Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka artışı yaşanan illeri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
20 Nisan 2021 Salı, 14:25
Son dakika... Bakan açıkladı: İşte en çok vaka artışı olan iller
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Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüz bin nüfusa karşılık gelen, haftalık vaka sayısı en çok artan illeri açıkladı. Koca, bu illerin Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova olduğunu duyurdu.

Koca, vaka sayısında düşüşün en fazla olduğu şehirleri de açıkladı. Koca'nın açıklamasına göre, bu kentler Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman.


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