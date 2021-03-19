'Çanakkale Zaferi Sergisi’' 21 Mart’a kadar görülebilecek
18 Mart Çanakkale Zaferi Sergisi Next Level Alışveriş Merkezi’nde ziyaretçilerin ilgisine sunuldu
JLL Türkiye tarafından yönetilen, Başkentin önde gelen alışveriş merkezlerinden Next Level AVM, 18 Mart Çanakkale Zaferi Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.
Büyük Zaferin 106’ncı yıldönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları ile Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemini anlatan görseller yer alıyor.
Next Level AVM 2. katta ziyaretçileri duygu yüklü tarihi bir yolculuğa çıkaran sergi 21 Mart tarihine kadar 10.00 – 20.00 saatleri arasında görülebilecek.
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