Çanakkale’deki iki okulda koronavirüs iddiası

19 Ekim 2020 Pazartesi, 05:30

Kent merkezindeki Barbaros Hayrettin Paşa İlkokulu’nda öğrenim gören bir öğrencinin de anne ve babasının virüse yakalandığının anlaşılmasının ardından yapılan testi pozitif çıktı. Öğrenci ile birlikte sınıf öğretmeni ve 13 sınıf arkadaşının evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

‘KAPATILMALI’

Gazeteduvar’da yer alan habere göre, Eğitim Sen Çanakkale Şube Başkanı Yasin Hacımusalar, “Bu, sadece ilimizin değil, ülkemizin genel bir sorunu. Pozitif vaka çıkan okulların tamamen süresiz olarak kapatılması gerekmektedir. Yüz yüze eğitime geçilmesi temel hedef olmalı ancak bilimsel veriler esas alınmalı, salgınla etkin mücadele edilmeli, gerekli ve yeterli önlemler alınmalıdır. Okullar, derslikler tamamen hazır hale getirilmelidir. Tüm okullarda ve kurumlarda temizlik görevlisi, sağlık görevlisi istihdamı gerçekleştirilmeli” dedi.