Canan Kaftancıoğlu'ndan AKP'li Kabaktepe'ye 'gelmeyen kahve' daveti yanıtı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığı’na seçilen Osman Nuri Kabaktepe'nin vadettiği kahve davetiyle ilgili bir gelişme olmadığını belirtirken, "Adalet ve Kalkınma Partisi’nde kişiler kendi düşüncelerini ifade ederken bir tek adama sormadan ifade etmemesi gerektiğini sanıyorum henüz yeni il başkanı olduğu için o cümleleri kurarken öğrenememiş diye tahmin ediyorum" dedi.
Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın İstanbul’da kadın gerçekliği konusunda yaptığı kamuoyu araştırmasının sunumu ve "CHP İstanbul Sözleşmesi Dayanışma Ağı’nın" tanıtımını gerçekleştirmek üzere bir basın toplantısı düzenledi. Burada yaptığı konuşmanın ardından Kaftancıoğlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Kaftancıoğlu, AKP İstanbul İl Başkanlığı’na seçilen Osman Nuri Kabaktepe'nin katıldığı bir sosyal medya sohbet toplantısında yapacağını söylediği kahve davetiyle ilgili bir gelişme olup olmadığı sorusu üzerine "Herhangi bir geri dönüş olmadı. Adalet ve Kalkınma Partisi’nde kişiler kendi düşüncelerini ifade ederken bir tek adama sormadan ifade etmemesi gerektiğini sanıyorum henüz yeni il başkanı olduğu için o cümleleri kurarken öğrenememiş diye tahmin ediyorum" yanıtını verdi.
"ONUN İKRAM EDEMEDİĞİ KAHVEYİ BİZ İKRAM EDELİM"
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, şöyle konuştu:
"AKP İl Başkanı ile bir karşılaşmadan ziyade iki farklı platformda ikimize de soru sorulmuştu. Bana sorulan ‘Yeni seçilen il başkanını tebrik edecek misiniz? ’ sorusuna ‘Ben tebrikten ziyade kongreye davet bekliyorum çünkü siyasette kaliteli rekabet vatandaşa hizmeti artırır düşüncesindeyim’ demiştim. Bunun üzerine AKP İl Başkanına sorulan ‘CHP İl Başkanını kahveye davet edecek misiniz? ’ sorusuna ‘Çok büyük bir memnuniyetle davet edeceğim, gelsin hemşerime bir kahve etmekten mutluluk duyarım’ demişti. Ama biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partisi’nde kişiler kendi düşüncelerini ifade ederken bir tek adama sormadan ifade etmemesi gerektiğini sanıyorum henüz yeni il başkanı olduğu için o cümleleri kurarken öğrenememiş diye tahmin ediyorum. Çünkü, ben bu söylem üzerine kutlamak için randevu için kendileri ile iletişime geçtim. Ama herhangi bir geri dönüş olmadı. Şaşırtıcı değil, benim siyasette bildiğim tek bir şey var ki; bir şeyi ya inanarak söylemeyeceksiniz ya da inanarak söylediğiniz bir şeyin gereğini yapacaksınız. Görünen o ki davet gelmeyecek. Allah’tan CHP gibi bir partide siyaset yapıyorum, bizim il başkanlığımız vatandaşa hizmeti artırma anlamında bütün siyasi partilere açıktır. Buyursun Kabaktepe bize gelsin. Onun ikram edemediği kahveyi biz il başkanlığımızda edelim."
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