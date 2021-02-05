Canan Kaftancıoğlu'ndan Erdoğan'a: 'İstifa' demeyeceğiz, çünkü...

05 Şubat 2021 Cuma, 15:42

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasının ardından devam eden eylemlere yönelik tepkisini dile getiren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Televizyon kanallarında 'Melih Bulu istifa etmelidir' diyorlar. Yürekleri yetse 'Cumhurbaşkanı da istifa etsin' diyecekler" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarına Twitter hesabından yanıt veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Demeyeceğiz çünkü cumhurbaşkanı seçilmiş, kayyum rektör ise siyasi gerekçe ön planda tutularak atanmış bir kişi. Bu nedenle 'Melih Bulu istifa' diyecek, seçilmiş cumhurbaşkanını ise sandıkta halkın takdirine sunacağız. Halkın iradesine saygı duymayanların anlamasını beklemek zor olsa da durum böyle"

Kaftancıoğlu'nun paylaşımı şöyle:



