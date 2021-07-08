Canan Kaftancıoğlu’ndan erken seçim çağrısı

08 Temmuz 2021 Perşembe, 13:48

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, beraberindeki partililer ile Kağıthane’de Yeşilce ve Sultan Selim mahallelerinin ortak semt pazarını ziyaret etti. Burada konuşan Kaftancıoğlu, Türkiye’nin ekonomik buhran yaşadığını kaydederek, “Tam üç yıl önce, 2018 yılının Temmuz ayında, ucube tek adam rejiminin resmen yürürlüğe girmesiyle birlikte, yaşadığımız ekonomik krizin şiddeti arttı. Kriz vatandaşlarımızın canını daha çok yakar hale geldi. Şahsım hükümetinin, halkı koronavirüs salgını ile mücadelede yalnız bırakmasının ardından da bu kriz tam bir buhrana dönüştü. Geldiğimiz noktada milyonlarca emekçi, memur, çiftçi, emekli, esnaf, öğrenci buhranın ortasında yaşam mücadelesi veriyor. Milyonlar işsizlikle, hayat pahalılığıyla, yoksullukla, borçlulukla ve maalesef açlıkla boğuşuyor. Saray halkın gerçeklerine ve ihtiyaçlarına tamamen sırtını dönmüş durumda” dedi.

“BİZ BU BOZUK DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

1 Temmuz itibariyle elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 12, sanayi kuruluşlarında kullanılan doğalgaza yüzde 20, LPG’ye 60 kuruş, öğrenci harçlarına ise yüzde 10 zam yapıldığını anımsatan Kaftancıoğlu, “Ucube tek adam rejiminin yürürlüğe girdiği günden bugüne elektrik faturaları 8 kez, doğalgaz faturaları da 13 kez zamlandı. İktidarın kurduğu bu bozuk düzen, vatandaşa sadece açlık, işsizlik ve zam getirdi. Biz bu bozuk düzeni değiştireceğiz” diye konuştu.

“SARAY VATANDAŞIN LOKMASINA GÖZ DİKTİ”

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ‘Porsiyonları küçültün’ sözlerine de tepki gösteren Kaftancıoğlu, “Yurttaşlara ‘Porsiyonları küçültün’ diyen Saray, vatandaşın lokmasına dahi göz dikti. Şahsım düzeni devam ettiği müddetçe fakirleşmeye, yoksullaşmaya, geçim sıkıntısı yaşamaya devam edeceğiz. İktidarın siyasi ve ekonomik tercihleri bize bunları yaşamayı dayatıyor. Ama Türkiye bu düzene mahkum değil. Bu kötü gidişi biz değiştireceğiz” dedi.

“BİZ HAZIRIZ”

Erken seçim çağrısı yapan Kaftancıoğlu, “Türkiye’nin bütün sorunlardan kurtulabilmesinin yolu iktidar değişikliğinden geçiyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, tek adam rejimine son verip halkın iktidarını kuracağız. Halkı zenginleştirecek olan, hayat pahalılığına son verecek olan "Güçlendirilmiş Parlamenter Demokrasiyi" kuracağız. Vatandaşa hesap vermeyi temeline alan demokratik hukuk devletini kurup, kamu kaynakları yararına kullanacağız. Türkiye artık kendisini yeniden kuracak, yeni bir iktidar ve Güçlendirilmiş Parlamenter Demokratik sistem için sabırsızlanıyor. Halkımızın bu sabırsızlığına karşılık vermek için, hiç vakit geçirmeden, hemen erken seçim istiyoruz” ifadelerini kullandı.



