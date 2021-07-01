Elektrik ve doğal gaz zammının ardından CHP'li Özkan 'erken seçim' dedi

01 Temmuz 2021 Perşembe, 00:08

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına art arda zam geldi. Elektrik satış fiyatında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone grupları için yüzde 15 zam yapıldı. Doğal gazda ise temmuz ayı için konut abonelerinin tarifesine yüzde 12, sanayi grubu tarifesine yüzde 20 ve elektrik üretim santrallerinin tarifesine de yüzde 20,2 zam yapıldı.

ÖZKAN 'ERKEN SEÇİM' DEDİ

Art arda gelen zam haberlerinin ardından; CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Twitter'daki hesabından bir paylaşım yaptı. Zam haberlerini hatırlatan Özkan, "Türkiye yönetilemiyor fatura vatandaşa çıkıyor" dedi. Özkan, "Bu düzenin değişmesi için erken seçim şart" ifadelerini kullandı.