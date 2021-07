CHP’li Tekin: Vatandaş erken seçim istiyor

01 Temmuz 2021 Perşembe, 16:08

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, bugün ‘Halkın Otobüs’ü ile İstanbul’un ilçelerini gezdi. Etkinliği Beşiktaş Meydanı’ndan başlatan Gürsel Tekin, esnaf ve yurttaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini sundu. Ardından Halkın Otobüsü’ne binerek Eminönü’ne geçen Tekin, yurttaşlarla selamlaştı. Otobüste, etkinliğe ilişkin açıklama yapan Gürsel Tekin “Hangi mahallede kimlerin olduğunu biliyoruz o mahaller ona göre gidiyoruz ve ona göre önerilerimizi sunuyoruz. Biz aslında erken seçim çalışması yapıyoruz. Arkadaşlarımız bile çalışmalarımıza şaşırdı. ‘Daha seçime 2 buçuk yıl var’ dediler. ‘Siyasi partiler sadece seçim döneminde sokakta olmaz’ dedim. Hazırlıklarımızı yapıp projelerimizi anlatacağız. Türkiye’nin en iyi projeleri CHP’nin projeleri. Sokaktaki insanların halini her zaman bilmemiz gerekiyor. Şuan çok zor bir dönemden geçiyoruz. Uzun yıllardır siyasetteyim böyle zor bir dönem görmedim. Her gün telefonuma ‘Yaşamıma son vereceğim’ mesajları geliyor. Binlerce insan feryat ediyor. Biz hiçbir şey olmamış gibi davranabilir miyiz? Biz bir erken seçim varmış gibi çalışmalıyız. Biz her zaman vatandaşı dinleyeceğiz ve taleplerini genel merkeze ileteceğiz. İktidar partisinin en çok oy aldığı yerde vatandaşların isyanını duyuyoruz. Halk bakana, milletvekiline, belediye başkanına, cumhurbaşkanına ulaşamıyor. Gidişatla ilgili bir sıkıntı varken vatandaş sesini kimseye duyuramıyor. Vatandaşın sesi olacağız” dedi.

“ADAMIN CANINI MI ALACAKSINIZ?”

Vatandaşın erken seçim isteğini söyleyen Gürsel Tekin “Vatandaş ‘yeter artık’ diyor. Yeter demenin karşılığı erken seçimdir. ‘Yeter’ demenin başka bir izahı yok. Halkın otobüsüne yeni bir slogan da ekleyeceğiz, ‘128 noktada yeter’” diye konuştu.

İktidarın çalışmalarını da eleştiren Gürsel Tekin, elektrik fiyatlarına getirilen yüzde 15’lik zamma tepki göstererek “Elektriğe yüzde 15, konutta doğalgaza yüzde 12, LPG'ye 60 kuruş zam. Ondan sonra AKP diyor ki: ‘Porsiyonları küçültelim.’ Millet zaten aç geziyor, 83 milyon sizi doyuramıyor. İsraf ve yolsuzluk yapmazsanız zamlara da porsiyonları küçültmeye gerek kalmayacak. Adamın canını mı alacaksınız? Emekliye yüzde 2 zam yaptılar. Bu sıkıntılı sürecin hızına ise kimse yetişemiyor” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER EKONOMİDEN ŞİKAYETÇİ!

Daha sonra Tekin, Eminönü’nde esnafları ziyaret etti. Bir yurttaş,“Yetmedi mi 20 sene vekilim. Esnafın durumu çok kötü geçinemiyoruz. Sesimizi duyurun ,sorunlarımızı dile getirin. Atatürk’ün yolundan ayrılmayın” diyerek seslendi. Tekin de yurttaşa “Her zaman” diyerek yanıt verdi. Bir TIP öğrencisi de “Gidişat çok kötü. Ekonomik sıkıntılar var bu ülkede. Biz yurtdışına çıkmak istiyoruz. Yüksek lisans yapmak istiyoruz ama döviz kurlarına bakınca hayallerimiz suya düşüyor. Pandeminin de etkisi var evet ama pandemiden önce de Dolar 7’ye dayanmıştı. Ülkenin ekonomisinin sıkıntılarını gidermek şart. Aslında başta bu sistemin değişmesi lazım” dedi. Tekin de “Bu düzeni değiştireceğiz” diye yanıtladı. Eminönü Meydanı’ndaki Beyaz Masa Mobil İletişim Noktası’nı da ziyaret eden Gürsel Tekin “İstanbul halk ekmek büfelerine ardından beyaz masaya geldiğinizde hergün kaç bin kişinin gıda talebi olduğunu göreceksiniz. Yani Türkiye tarihimizin hiçbir döneminde bu kadar derin bir ekonomik krizle karşı karşıya kalmadı” ifadelerini kullandı.