Canan Kaftancıoğlu'ndan Süleyman Soylu'nun ifadelerine sert tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile yaptığı açıklamalardaki "Karısının iç çamaşırına sığınan" ifadesine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2021 Perşembe, 00:51
Canan Kaftancıoğlu'ndan Süleyman Soylu'nun ifadelerine sert tepki
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine yapılan operasyondan bahsederken, "Karısının iç çamaşırına sığınan acizler" ifadelerini kullanmıştı.

Soylu'nun sözlerindeki bu ifadeye CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'daki hesabı üzerinden tepki gösterdi. "Cinsiyetçi tarifle erkek! olduğunu zanneden zavallı" diyen Kaftancıoğlu, "Oturduğu koltuğun itibarını beş paralık eden zat" ifadelerini kullandı.


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