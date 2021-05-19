CHP'li Özel'den Bakan Soylu'ya 'görüntü' tepkisi: "Biraz utanma olur..."

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 10:57

Bir süredir yaptığı Youtube yayınlarıyla birtakım iddiaları dile getiren suç örgütü lideri Sedat Peker, dün akşam Hadi Özışık ile yaptığı görüntülü görüşmenin kaydını Twitter hesabından yayınladı.

Peker, videoları için Süleyman Soylu ile görüştüğü iddia edilen Hadi Özışık'ın kardeşi Süleyman Özışık ile ilgili kaydın ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Özışık kardeşler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ilişkilerin ortaya çıkmasının ardından Bakan Soylu'ya sert tepki gösterdi.

Özel mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanda biraz utanma olur...

'Temasım ispatlansın ölümü kabul ederim' diyordun.

Senin adına temas kuran, operasyon çeken emir erlerin suçüstü yakalanınca, 'Onlar da bana kumpas kurdular' diyorsun.

Dizinin dibinden ayrılmadığın FETÖ seni izliyorsa boynuz kulağı geçti diyordur."



