Caner Erkin, Fatih Karagümrük yolunda

Adı Çaykur Rizespor ile geçen yıldız futbolcu Caner Erkin için Fatih Karagümrük devreye girdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 09:46
Caner Erkin, Fatih Karagümrük yolunda
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Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Caner Erkin için Süper Lig ekipleri devreye girdi.

Karadeniz temsilcilerinden Çaykur Rizespor ile adı geçen ancak henüz anlaşamayan Caner Erkin İstanbul ekiplerinden Fatih Karagümrük devreye girdi.  

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak bir araya gelecek ve sözleşmenin detaylarını konuşacak.

Bu görüşmelerin ardından Caner Erkin, Fatih Karagümrük ile sözleşme imzalaması bekleniyor.


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