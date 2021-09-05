Son dakika... Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi Miguel Crespo, İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe 'nin transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Portekizli orta saha Miguel Crespo, İstanbul'a geldi. 24 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.
Kariyerinde daha önce Portekiz Ligi temsilcileri; Feirense, Neves ve Merelinense kulüplerinde forma giyen 24 yaşındaki futbolcunun, piyasa değeri 600 bin Avro.
Crespo, merkez orta saha hattına ek olarak orta sahanın solunda ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Fenerbahçe’nin düşük bir bonservis bedeli karşısında tecrübeli ismi kadrosuna katması bekleniyor.
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