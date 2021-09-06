Caner Erkin resmen Fatih Karagümrük'te!

06 Eylül 2021 Pazartesi, 18:51

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve uzun süredir Rizespor ile görüşen Caner Erkin, İstanbul'da kaldı.

Karadeniz temsilcisiyle şartlarda bir türlü anlaşamayan Caner Erkin, Karagümrük'e imza attı.

Fenerbahçe de Caner Erkin'e veda ederken, "Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



