Caner Erkin resmen Fatih Karagümrük'te!
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin, İstanbul'da kaldı ve Karagümrük'e imza attı.
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve uzun süredir Rizespor ile görüşen Caner Erkin, İstanbul'da kaldı.
Karadeniz temsilcisiyle şartlarda bir türlü anlaşamayan Caner Erkin, Karagümrük'e imza attı.
Fenerbahçe de Caner Erkin'e veda ederken, "Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
??CANER ERKİN KARAGÜMRÜK'TE.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) September 6, 2021
Fenerbahçe'den Milli oyuncu Caner Erkin'i kadromuza kattık.???? pic.twitter.com/VjfthAKcQv
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