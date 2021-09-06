Caner Erkin resmen Fatih Karagümrük'te!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin, İstanbul'da kaldı ve Karagümrük'e imza attı.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 18:51
Caner Erkin resmen Fatih Karagümrük'te!
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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve uzun süredir Rizespor ile görüşen Caner Erkin, İstanbul'da kaldı.

Karadeniz temsilcisiyle şartlarda bir türlü anlaşamayan Caner Erkin, Karagümrük'e imza attı.

Fenerbahçe de Caner Erkin'e veda ederken, "Fenerbahçe formasıyla şampiyonluklar ve kupalar kazanan, taraftarımızdan 'fişek' lakabını alan Caner Erkin'e bugüne kadarki emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



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