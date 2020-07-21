Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Pınar Gültekin açıklaması
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Gültekin’in öldürülmesi olayına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Muğla ilinde meydana gelen P.G.’nin öldürülmesi olayına ilişkin olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Muğla ili Menteşe ilçesinde meydana gelen söz konusu olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca görevlendirilen iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütülmekte olup, olaya ilişkin şüpheli bir şahıs gözaltına alınmıştır. Gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir” denildi.
BAKAN SELÇUK: “HUKUKİ SÜRECİN YAKIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”
Pınar Gültekin’in vahşice öldürülerek katledilmesi olayı sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Muğla’da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız” ifadelerine yer verdi.
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