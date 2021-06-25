CANLI | Cumhuriyet, Fenerbahçe kongresini takip ediyor
Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda konuşmaların yapılacağı ilk gün, sabah saatlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde başladı.
Sarı-lacivertli kulübün kongre üyeleri, sabah saat 09.00'dan itibaren stadyumun etrafında toplanmaya başladı. Üyeler, stadyum girişinde kurulan çadırlardan kartlarını alarak içeriye giriş yapıyor.
Stadyumun Fenerium Alt ve Maraton Alt tribünleri, kongre üyelerine ayrıldı. Okul Açık kale arkası tribününün önünde ise büyük bir sahne ve dev ekranlar bulunuyor. Sahnenin üzerinde ise kulübün geçmişte kazandığı kupaların görsellerine yer verilerek, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebine vurgu yapılıyor.
VEFA KÜÇÜK'TEN "28 ŞAMPİYONLUK" VURGUSU
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kongre öncesinde FBTV'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:
"Kongrenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şu anda tek başkan adayı var. Başarılar diliyorum. Hakkımız olan, sahada alın terimizle kazandığımız kupalar sembolik olarak burada. Federasyon kabul etmese de, o kupalar camiamıza hayırlı olsun."
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