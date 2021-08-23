CANLI | Galatasaray - Hatayspor maçında ilk 11 ne? Golleri kim attı? Skor kaç kaç?

Süper Lig’in 2. haftasının kapanış maçında Galatasaray, Hatayspor’u konuk ediyor.

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2021 Pazartesi, 20:58
CANLI | Galatasaray - Hatayspor maçında ilk 11 ne? Golleri kim attı? Skor kaç kaç?
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Süper Lig’de haftanın son maçında Galatasaray ve Hatayspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Ligin ilk haftasında Galatasaray, Giresunspor’u 2-0 mağlup etmişti. Hatayspor ise sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.

21.45'te başlayacak maç beIN Sports 1'den yayınlanacak. Mücadeleyi Hüseyin Göçek yönetecek. Yardımcılıklarını Emre Eyisoy ve Mehmet Kısal yapacak.

GALATASARAY İLK 11

Muslera, Aanholt, Luyindama, Nelsson, Boey, Taylan, Berkan, Kerem, Cicaldau, Feghouli, Diagne

HATAYSPOR İLK 11

Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Mehdi, Ruben, Saba, Emre Çolak, Dylan, Diouf




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