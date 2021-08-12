CANLI ANLATIM | St. Johnstone - Galatasaray (21:00)
UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme Turu'nda oynanacak St. Johnstone-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu.
Galatasaray , Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında bu akşam St. Johnstone'a konuk olacak. İstanbul'daki maçta İskoç ekibiyle 1-1 berabere kalan Sarı- Kırmızılılar, hem son dönemdeki kötü tabloyu değiştirmenin hem de turu geçmenin hesapları içinde.
Son 38 Avrupa kupası maçında 4 galibiyet, 11 beraberlik, 24 yenilgi elde eden Galatasaray'da, teknik patron Fatih Terim tüm planlarını işte bu döngüyü tersine çevirmek üzerine hazırladı. Sarı Kırmızılı ekipte lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan,
UEFA’ya bildirilen listede yer almayan Alexandru Cicaldau ile kırmızı kart cezalısı Fernando Muslera, karşılaşmada forma giyemeyecek. St.Johsntone maçı için dün İskoçya'ya gelen Sarı-Kırmızılılar'ın kafilesinde Radamel Falcao da yer almadı.
Perth kentindeki McDiarmid Park’ta oynanacak St. Johnstone - Galatasaray maçı bu akşam TSİ 21.00’de başlayacak. Karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis’in yönetecek.
İlk 11'ler
St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, Mccart, Brown, McCann, Davidson, Craig, Booth, O'Halloran, Kane
Galatasaray: İsmail, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Kerem, Berkan, Feghouli, Arda, Diagne
Galatasaray nasıl tur atlar?
İstanbul’da oynanan turun ilk karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. Galatasaray, rövanşı kazanması halinde üst tura yükselecek. Müsabakanın beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma devrelerine geçilecek, burada da eşitliğin bozulmaması halinde ise tur atlayan tarafı penaltılar belirleyecek.
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