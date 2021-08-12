Galatasaray'a St. Johnstone maçı öncesi kötü sürpriz

12 Ağustos 2021 Perşembe, 13:38

UEFA Avrupa Ligi'nde tur arayan Galatasaray, St. Johnstone ile karşılaşacak.

Perth kentindeki McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği karşılaşma, D Smart Spor'dan naklen yayımlanacak.

KÖTÜ SÜRPRİZ

Galatasaray kafilesi dün gece kaldıkları otelde bir grup tarafından havai fişekler ile rahatsız edildi. Gece geç saatlerde Galatasaray kafilesinin kaldığı otelin önünde havai fişek patlatan grup, sosyal medyada gündem oldu.