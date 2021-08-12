Galatasaray'a St. Johnstone maçı öncesi kötü sürpriz
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçında İskoçya ekibi St. Johnstone ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı kafile dün gece yarısı İskoçya'da, kaldıkları otelde, kötü bir sürprizle karşılaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde tur arayan Galatasaray, St. Johnstone ile karşılaşacak.
Perth kentindeki McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Letonyalı hakem Andris Treimanis'in yöneteceği karşılaşma, D Smart Spor'dan naklen yayımlanacak.
KÖTÜ SÜRPRİZ
Galatasaray kafilesi dün gece kaldıkları otelde bir grup tarafından havai fişekler ile rahatsız edildi. Gece geç saatlerde Galatasaray kafilesinin kaldığı otelin önünde havai fişek patlatan grup, sosyal medyada gündem oldu.
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