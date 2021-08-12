Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Rıdvan Öncel'i kadrosuna kattı

12 Ağustos 2021 Perşembe, 16:46

Galatasaray'ın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Rıdvan Öncel'le sözleşme imzalandığı belirtildi.

Son olarak Bahçeşehir forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel kariyerine Banvit Basketbol Kulübü ile başlayan Rıdvan Öncel, 2016-17 sezonunu Bandırma Kırmızı ile geçirdi. 2017-2018 sezonunda ilk kez A takım forması giydi. A takımda geçirdiği ilk sezonda ligde 7.6 sayı, 1.5 ribaund ve 2 asist ortalamaları yakaladı ve etkileyici bir izlenim bıraktı.

Banvit’te oynadığı üç sezonda Basketbol Şampiyonlar Ligi finali de gören Rıdvan Öncel, 2019-2020 sezonunda ligde 11.8 sayı, 1.8 ribaund ve 2.2 asist rakamlarıyla mücadele etti.

Alt yaş kategorilerinden itibaren milli takımımıza da hizmet eden 24 yaşındaki oyun kurucu 2015’te U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı.

Geçtiğimiz sezonu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji’nde geçiren Rıdvan Öncel, yeni sezonda formamızı terletecek.

Rıdvan Öncel’e Galatasaray’a hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ederiz."

Galatasaray'ın paylaşımı: