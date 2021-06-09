Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas vaatlerini açıkladı

09 Haziran 2021 Çarşamba, 13:25

Galatasaray'da daha önce görev aldığını hatırlatan Burak Elmas, "Galatasaray, sadece spor dalında değil; Türkiye'deki tüm kurumlara örnek olması ve kurucumuz Ali Sami Yen'in belirttiği gibi, yabancı takımları yenmek üzere her spor dalında yurtdışında sürekli mücadele eden bir kurum. Galatasaray'ın kuruluş değerleri bizlerin Galatasaraylı olma sebepler bütünü ve Galatasaray'ı farklı kılan şeyler. Bunları yaşadığınızda zaten Galatasaray farklılaşıyor. Galatasaray, tüm spor kulüplerine örnek oluyor ve kurucumuz Ali Sami Yen'in söylediği gibi yabancı takımları yenen ve bunun için mücadele eden bir kulüp" dedi.

"Galatasaray'ın ciddi yönetim problemi var" diyen Elmas, "Galatasaray gibi bir büyük marka, bu büyük markaya ve büyük bir kurum, bu büyüklüğü yakışmayacark bir şekilde yönetiliyor. Uzun vadeli stratejiler ve büyük bir ciddiyetle yönetilmesi gerekiyor. Kendi kişisel öngörüleriyle yönetiliyor, kişilerin değil Galatasaray'ın stratejiler ve sistemlerle yönetilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray için biçtiğiniz bir süre var mı?" sorusuna Elmas, "Galatasaraylıların ve üyelerin iradelerine saygı duyulmalı. Galatasaray'ın sahibi Galatasaray üyeleri. Onlar en çok inandıkları adayları seçiyorlar. Onlar kişilerin yönetip yönetmemesine karar veriyorlar. Biz Eylül 2020'den bu yana ciddiyetle hazırlanan ve yapmak istediklerine göre geniş bir ekip tuttuk. Yapmak istediklerimiz tek tek hazır. Bize verilen sürede Galatasaray'a faydası olaak ve bütün uygulama planlarını şeffafça ortaya koyacağız. Galatasaray üyeleri takdir ederse bu sisteme devam etmesi. Galatasaray bir ailedir. Göreve geldiğinde bu stratejilere devam etmesini isteriz. Üyelerin bu stratejilerle ilgili umarız hemfikir olurlar" yanıtını verdi.

"ALMAYA DEĞİL VERMEYE GELMİŞ BİR EKİP"

Ekibini tanıtan Burak Elmas, "Ekibimle ilgili bana 'Neden size oy verelim?' diye soruyorlar. Buna yanıtım birinci olarak ekibim. Yola çıkarken bazı eski alışkanlıkları doğru alışkanlıklar olarak devam ettik. Çok önceden Galatasaray sorunlarına saygı duyarak yola çıktık. Akademik olarak başarılı isimleri ekibimize aldık. Stratejilerimize güvendik. Ekibimdeki bütün arkadaşlar çözmek için hayatta elde etiği başarıları, buraya aktaracak. Hayatta kendi ayakları üzerinde kalmış ve büyük başarılar elde etmiş, almaya değil vermeye gelen bir ekip. Galatasaray değerlerini hayatında yaşayan bir ekibi biraraya getirdik. Eylül'den beri haftada bir kaç kez toplanıyoruz. Güncel sorunlar üzerine ne yapmamız gerektiğini konusunda ahenk oluştu. Belki de Galatasaray'da benim gördüğüm, herkes kendi ekibini önemser ama belki de bu arkadaşlarımız hayatta ciddi bir şekilde elde ettiği başarılarla adından söz ettirdi. Bizimki bir iktidar mücadelesi değil, Galatasaray'ın geleceği için oluşturulmuş bir ekip. Tüm planlarımızı Galatasaray'ın layık olduğu bir şekilde yaptık. Galatasaray'ın en yetkin ekibini biraraya getirdik" ifadelerini kullandı.

Göreve hazır olduklarını söyleyen Elmas şöyle devam etti, "Planlarımızı projelerimizi açıkça ortaya koyduk. İlk yüz gün planımızı Galatasaray ve kamuoyu ile paylaştık, Galatasaray'ın bir aile olduğunu bu seçim sürecinde, ekibimizin yetkinliğini ön plana çıkardık. Hiçbir adayın ekibiyle ilgili yorum yapmadık. Sosyal medyada şunu görüyorum, Galatasaraylılar bizim yaptığımız diğer adayların da yaptığı önceden Galatasaray'a saygı göstermeyi takdir etmişler. Umarım bundan sonraki seçimde de bu örnek olur. Bu üyelerimizin teveccühü çok önemli. Dediklerimizi, projelerimizi, yetkin ekibin Galatasaray'ı ileri götürmesi için kazanması lazım."

KULÜBÜN SICAK PARA İHTİYACI

Galatasaray'ın sıcak paraya ihtiyacıyla ilgili olarak Elmas şu ifadeleri kullandı, "Bu kadar detaylı çalışmış bir ekibin bunları da ön görmüş olması lazım. Galatasaray'da bu seçim dönemde alışmadığımız bir şeyler oldu. Projeler oldu ama bu kadar paranın ön planda olduğu bir seçim yaşamadık. Galatasaray, bundan çok hoşlanmaz. Bu konuda Galatasaray değerleri ve etiği çerçevesinde, para kaynaklarımızı açıklamaya özen gösterdik. Bu konuda tevazu gösterdik. Bu konuda yanlış anlaşıldık. Bazılarını açıklamak zorunda kaldık. Birincisi projelerimiz, kurumsallaşma. Hem Galatasaray'ın kişilere bağımlılığını azaltıp, sistemleri oluşturmak, bu sistemlerin denetlenebilir ve hesap verilebilir hale getirilmesi. Bu hesabı denetleyecek üyelere tüm bilgilerin verilmesi çok önemli.

Şeffaflıktan bahsediliyor; ama bunun içi boşaltılmış. Şeffaflıkla geldiğini söyleyenler tarihin en şeffaf olmayan yönetimi gösterdiler. Galatasaray'ın maddi problemlerin hallolduğunu iddia eden yönetimin gelen adaylar için hazırlık yapılan bir rakam var. Burada ciddi bir çelişki var. Biz rakamları istedik. Maalesef bugüne kadar bu talebimiz yerine getirilmedi. Ama biz bunları ön gördük ve hazırlandık.

Gayrimenkullerle ilgili çalışmamız var. Galatasaray'a Kemerburgaz'da yakışan bir tesis inşa edeceğiz. Bunun finansmanı hazır. Bir takım haksız söylemler oldu, diğer arkadaşlar bu kadar emek konulmuş projeleri eleştiriyorlar. Bilgi alıp eleştirsinler, en azından emeğe saygısızlık olmaz. Florya ile ciddi çalışmalarımız var. Yeni imar durumuyla ilgili çalışmaları yaptık. Çok daha fazla Galatasaray'a gelir getirecek bir kaç proje üzerinde çalışıyoruz. Amatör şubelerimizde beyaz sayfa stratejileri oluşturduk. Tüm detayları çalıştık. Strateji kitapçığı var. İlk üç senenin detayları hazır. Hedef belirlediğinizde onunla uyan sponsorlara gitmek daha önemli. Sponsorlarımıza daha fazla söz vermeyi, işin içine daha fazla almayı umuyoruz. Biz sponsorlarımızı imza gününde ve sponsorlarla yeni sözleşme imzalamaya çalışırken görüyoruz. İki tarafın da kazanmasını istiyoruz. Onlara burada aidiyet hissettirmek lazım."

Seçilmesek de sponsorluk projelerini yeni yönetime sunacağız" dediniz yorumu üzerine ise Burak Elmas, "Biz kendimiz için değil Galatasaray için çalışıyoruz. Genel kurul kimi tercih ederse etsin, biz Galatdasaray'ın geleceği için bu çalışmalarını onlara sunarız. Hatta Galatasaray için de takip ederiz" dedi.

"BİRİNCİ TERCİHİMİZ FATİH TERİM"

Stratejilerimizi belirlediklerini vurgulayan Galatasaray Başkan Adayı Burak Elmas, "Tüm şubelerimizde arzu ettiğimiz profesyonel yapıyı belirlemiş durumdayız. Sadece futbolda değil tüm diğer branslarla da bunun sorulmasını arzu ederdik. Hangi teknik direktör konusundaki görüşümüz çok net. Görüşme yaptık mı, hayır. Bir kaç sene önce hocamızla yaptığımız görüşmede Galatasaray'ın futbol vizyonunu paylaşmıştım. Umarım bu sürede hocamız fikir değiştirmemiştir. Onun tarafına da bakmamız lazım. İlk tercihimiz Fatih Terim. Onun cevabına göre de başka tercihlerimiz olabilir. Ama Galatasaray tek planla gidilemeycek kadar önemli bir yer. Uygulamayı arzu ettiğimiz, Galatasaray'ın gelecek 20 yıldaki futbol stratejisi ve sisteminin en hızlı uygulanmasını sağlayacak teknik direktör olduğu için bu tercihi yapıyoruz. Başka arkadaşlarımızın farklı istekleri olabilir, buna da saygı gösteririz. Bu konuda değerlendirmeyi yapan ben değil, genel kuruldur" sözleriyle Terim tercihini bir kez daha dile getirdi.

"Terim istemedği takdirde B Planı var mı? Yerli mi yabancı mı?" soruları üzerine de Elmas, "Planlarımız var. Ama benim arzu ettiğim ilk hedeflerimi ekibimle birlikte gerçzekleştirmek. Onun olabilirliğini öğrendikten sonra B, C planlarına yoğunlaşmak. Biz bugün oturup bir maç izleyerek kararlar vermiyoruz. Gitmesini istediğimiz uzun planları yaparak uygun teknik direkter tercih ettik. Her şubemizde bu çalışmayı yaptık. İlk önce futbol stratejiniz var" diye konuştu.

"FUTBOL KONUSUNDA EN TECRÜBELİ EKİBE SAHİBİZ"

12 futbolcunun sözleşmesinin biteceği konusunda ise Burak Elmas, "Adaylar arasında belki de özellikle futbol konusunda en tecrübeli bu işin içinden gelen aday benim. Genç yaşımdan beri Galatasaray futbol şubesinin içinde oldum. Bu arada da ekibimizle sevgili Işıtan Gün var. Aslında o da Hollanda'da bir kulübün başkanı. Futbol konusunda çok tecrübeliyiz. Uzun dönemdir Galatasaray'ın eksiklerini tespit ederek alternatif oyuncu listesi yaptık. Bu oyuncular konusunda teknik direktörle anlaşmadan verilecek kararlar değil. Seçilirsek ilk 10 gün içinde bu konudaki çalışmaları tamamlarız. Bir çok oyuncu ile de görüştük.

Yıldız oyuncu konusunda görüşüm şu, yıldız oyuncu takımın içinde yıldız hale gelendir. Biz Galatasaray'ın sistemine takımda yıldızlaşacak isimleri dahil edeceğiz. Artık hata yapma lüksümüz yok. Hem sahada mücadele eden hem de her oyuncunun ciddi katkı yaparak yıldızlaştığı bir sistem yaratmak zorundayız. Galatasaray bugün bir bankalar birliği anlaşması yaptı. Bir çok karar, Bankalar Birliği anlaşması nedeniyle onlara sorulmadan yapılamaz hale geldi. Önümüzdeki sene futbol bütçesi yüzte 20, sonraki sezon yüzde 50 düşürülmesi taahhüdü verildi. Bu iyi bir futbol seyredemeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hata lüksü olmayan bir kulüp anlamına geliyor. Bugün 30 milyon Euro bütçeyle iki sene üst üste Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan takımlar var. Tüm hazırlıklarımız var. Liyakat sahibi yetkin ekibi kurmamızın nedeni Galatasaray'ın önümüzdeki sezonlarda artık hata yapma lüksünün olmaması. İyi çok iyi bilen, kontrol edilebilir Şeffaf ve denetlenebilir bir Galatasaray için bu ekibi biraraya getirdik" açıklamalarını yaptık.

HAKAN ÇALHANOĞLU TRANSFERİ

Burak Elmas, Hakan Çalhanoğlu sorusuna "Biz Galatasaray'da yıldızlaşan futbolcu alacağız. Türk futbolunda kimsenin hata yapma lüksü yok. İsimler dolaşıyor ama Bankalar Birliği Anlaşması nedeniyle birçok hamlemizi bankalara sorarak yapmak zorundayız. Ama bu yıldız olmadan oynayacak bir Galatasaray anlamına gelmiyor. Galatasaray'ın daha doğru tercihler yapacağı anlamına geliyor." cevabını verdi.