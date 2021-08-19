CANLI |Galatasaray, Randers ile karşılaşıyor

19 Ağustos 2021 Perşembe, 18:38

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Danimarka temsilcisi Randers'a konuk oluyor.

İLK 11'LER

Randers: Carlgren, Marxen, Piesinger, Kopplin, Kallesoe, Johnsen, Lauenborg, Kylsner, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Luyindama, Alpaslan, Yedlin, Berkan, Taylan, Kerem, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Mohamed.

Randers Stadı’nda oynanacak maç TSİ 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’nunda Jesus Gil yönetecek.Yardımcılıklarını ise Diego Berbero ve Angel Nevado yapacak.

Karşılaşma Star TV’den yayınlanacak.

Sarı-kırmızılı takımdasarı kart cezası bulunan ve Kerem Aktürkoğlu'na saldırdığı için tedbir amaçlı kadro dışı bırakılan Marcao yer almadı.

Brezilyalı oyuncuya ek olarak UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Alexandru Cicaldau, lisansları çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan ile yeni transfer Victor Enok Nelsson, Randers'a karşı forma giyemeyecek.

AVRUPA'DA 293. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 292 kez mücadele etti. Bu maçlarda sarı-kırmızılı takım 102 kez sahadan galip ayrılırken, 114 defa da rakiplerine mağlup oldu.

76 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Geride kalan maçlarda Galatasaray, rakip fileleri 390 kez havalandırırken, kalesinde ise 441 gol gördü.