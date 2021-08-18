Galatasaray'da Fatih Terim ve Taylan Antalyalı, Randers maçı öncesi açıklamalarda bulundu

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 18:59

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın Danimarka temsilcisi Randers'a konuk olacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve futbolculardan Taylan Antalyalı, telekonferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Teknik direktör Fatih Terim, sözlerine şöyle başladı:

"Randers'ı analiz ettik. Mücadele gücü yüksek, bire birde agresif ve tempoyu yükseltebilen, temaslı oynayan bir takım. İkili maçlarda dikkatli olmak gerekiyor. Nasıl olsa 2. maç var dememek gerekiyor. En iyi sonucu almak istiyoruz. Kolay olmayacak ama takımıma güveniyorum. Gruplara kalacak olan takımın Galatasaray olmasını diliyorum ve oyuncularıma inanıyorum."

"GALATASARAY KİMSENİN DEDİĞİYLE HAREKET ETMEZ"

Terim, Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran ve kadro dışı bırakılan Marcao ile ilgili şunları söyledi:

"Marcao bir hata yaptı. Cezasını da çekiyor. Daha da çekecekmiş gibi görünüyor. Değerlerimizden taviz vermeden, kulüp çıkarlarımız neyse o yönde ilerleyeceğiz. Yok 'Kosecki olayı', yok 'Melo olayı'... Futbol aleminde, antrenmanda, soyunma odasında çeşitli hadiseler olur. Olmazsa zaten hepimizin sağlık olarak bir hekime gözükmemiz gerekir. Bu olay saha içerisinde gerçekleşti ve bunu yönetmek de o kadar kolay değildi. Biz kimseden bir şey saklamıyoruz. Galatasaray, kimsenin dediğiyle hareket etmez."

"KAOSA SÜRÜKLEME ÇABALARI HOŞ DEĞİL"

Tecrübeli teknik adam, baskıyla hareket etmediklerini kaydetti:

"Hiç kimsenin baskısıyla, söylemiyle hareket etmeyiz. Muhakkak herkes düşüncesini söylemekte özgürdür. Ancak bunu dikte ettirip, Galatasaray'ı kaosa sürükleme çabaları hoş değil. Bu anlamda başkanımızın da son açıklamalarına %100 katılıyorum. Galatasaray değerlerini; camiamızın en önemli isimlerinden, yaşayarak, görerek öğrendim. Bu nedenle değerleri ve menfaatleri sadece bugün değil, bundan sonra da koruyacağım."

"OLAYIN SAHADA OLMASI, HERKESİN İŞTAHINI KABARTTI"

Terim, sözlerine şöyle devam etti:

"Marcao bizim oyuncumuz, yönetim açıklama yaptı, Marcao da dün özrünü diledi. Cezaya da itiraz etmeyeceğini belirtti. Bu olay bilindiği için olay oldu, her kulüpte bilinmeyen bir sürü olay olur ve bu da doğaldır. Marcao 35 yaşında değil, Kerem ile aralarında iki yaş fark var. Ne suçlu bulduğumuzu kimsenin önüne atarız, ne de mağdur duruma düşüreni yalnız bırakırız. Bu olayın sahada olması, herkesin iştahını kabarttı. Ancak Galatasaray 'Biz bu işlere tokuz' dedi."

"NE YAPACAĞIMIZA BİZ KARAR VERİRİZ"

Fatih Terim, Marcao'nun geleceğine dair şu ifadeleri kullandı:

"Marcao ile ilgili bir karar verilecekse, başkan verir. Marcao bizim oyuncumuz, bir değişim yaşıyoruz, nereye kadar bu değişim devam edecek... Eylül'ün 7'sine kadar... Zaten bizim bir transfer tasarrufumuz var. Futbol dinamik bir oyun, her şey değişebilir. Marcao ile görüşmedim. Kerem'i de arkadaşları ve tüm Galatasaraylılar en iyi şekilde teselli ettiler. Ancak yapan da yapılan da bizim oyuncumuz. Onlara ne yapacağımıza biz karar veririz. Bunları çok düşünmeyin."

"TAKIMIN YARISI DEĞİŞEBİLİR"

67 yaşındaki çalıştırıcı, takımda üç veya dört değişiklik düşündüğünü açıkladı:

"Emre Kılınç'ı deneyeceğiz, eğer iyi hissederse ona göre karar vereceğiz ama iyi hissetmezse başka alternatif düşüneceğiz. 3-4 yerde değişiklik yapmayı düşünüyorum. Belki de takımın yarısı değişebilir. Yarın stoperde Luyindama ile beraber Alpaslan oynayacak. Sonra da oyuna gerekli şekilde müdahale ederiz."

"DIAGNE DEĞİŞİK BİR ŞEKİLDE BAŞLADI"

Terim, Mbaye Diagne'nin performansını şu sözlerle değerlendirdi:

"Diagne gitti, geldi ve değişik bir şekilde başladı. Biraz geç başladı, 'Mukavelem devam ediyor' dedi ve geldi. Durumu iyi gidiyor bence. Daha da iyi gitmesini diliyorum. Daha da iyi şeyler yapacak diye düşünüyorum."

"OĞULCAN İÇİN RİZESPOR İLE ANLAŞTIK"

Fatih Terim, Çaykur Rizespor ile Oğulcan Çağlayan için anlaşmaya varıldığını açıkladı:

"Oğulcan Çağlayan için Rizespor ile anlaştık. Ali Yavuz bonservisiyle, Yunus ve Atalay ise kiralık olarak takımdan ayrıldı. Ali Yavuz alınacağı zaman ilk alacak takım Galatasaray. Atalay ve Yunus'u da kiralık olarak göndermemizin sebebi, oynamalarını istememiz. Oğulcan Çağlayan'ın konusu belli ve bir basın toplantısında da 'Tahir Kıran başkanla anlaşırız' dedim. Başkanlar bu konuda anlaştı. Biz, bir genç alıyoruz da üç tane genç veriyoruz gibi bir durum oluşmasın. Biz bu genç arkadaşları zaten oynasın diye veriyoruz."

"ATATÜRK OLİMPİYAT STADI'NDA OYNAYACAĞIZ"

Terim, zemini bakımda olan Türk Telekom Stadyumu'nun Hatayspor maçına kadar yetişmeyeceğini ifade etti:

"Stat yetişmiyor. Bugün yazışmaları gördüm, stadın maalesef Hatay maçına yetişmeyeceğini öğrendik. Üzgün müyüm? Evet. Randers kurasının ilk maçının deplasmanda olmasına sevinmiştik ama rövanşa da yetişemeyebilir. Bunun burukluğunu yaşıyoruz. Mars ile randevulaşılan bir dönemde biz bu aksamaları yaşıyoruz. Büyük ihtimalle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız."

ANTALYALI: "ZAMANA İHTİYACIM VAR"

Taylan Antalyalı ise maçın önemine dikkat çekti:

"Üst üste 3 deplasman maçı oynuyoruz ve farklı iklimler. Yarınki maç bizim için çok önemli. Ligin ilk maçını kazandık, bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

26 yaşındaki futbolcu, fiziksel açıdan tam olarak hazır olmadığını ifade etti:

"Fatih hocam sağ olsun bana çok güveniyor. Ben de güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum. Sezon bittiğinde bir operasyon geçirdim ama iyi döndüğümü düşünüyorum. Şu an fizik olarak iyiyim ama hala '%100 hazırım' diyemeyeceğim. Biraz daha zamana ihtiyacım var."