Cannes Eleştirmenler Haftası seçkisi açıklandı

Cannes Film Festivali ile paralel olarak düzenlenen Eleştirmenler Haftası bu yıl 60. yaşını kutluyor. Bu yıl ağırlıklı olarak Fransız yapımlarının seçildiği bölümde hiç ABD yapımı film olmaması dikkat çekiyor. Hemen belirtelim, seçkide Türkiye'den de hiç film yok.



Her zamanki gibi bir sinemacının ilk ya da ikinci filminin kabul edildiği bölümde bu yıl 13 dünya prömiyeri var. Bu filmlerin 7'si yarışmalı bölümde yer alıyor. Toplam bin 620 kısa, bin uzun metrajlı filmin başvurduğu bölüme alınan filmlerin yüzde 30'u kadın sinemacıların imzasını taşıyor.



Constance Meyer'in yönettiği ve başrolünü Gerard depardieu'nün üstlendiği "Robuste" adlı filmle açılacak olan Eleştirmenler Haftası'nın kapanış filmi ise Tunuslu sinemacı Leyla Bouzid'in "A Tale of Love and Desire" adlı filmiyle kapanacak. 2014'ten bu yana bu bölüm ilk kez Fransız bir kadın sinemacının filmiyle açılmış olacak.

JURİ BAŞKANI CRISTIAN MUNGIU

7-15 Temmuz tarihleri arasında yapılacak Eleştirmenler Haftası'nın bu yılki jüri başkanlığını Rumen sinemasının önemli ismi Cristian Mungiu üstleniyor. Hatırlanacağı üzre Mungiu "4 Ay, 3 Hafta ve 2 Gün" adlı filmiyle 2007'de Altın Palmiye almıştı. Jüride ayrıca müzisyen Camelia Jordana, yapımcı Didar Domehri, yapımcı Michel Merkt ve Karlovy Vary Film Festivali'nin sanat direktörü Karel Och da yer alıyor.

ELEŞTİRMENLER HAFTASI SEÇKİSİ

Açılış filmi

“Robuste,” Constance Meyer



Özel gösterimler



“Anaïs in Love,” Charline Bourgeois-Tacquet

“Bruno Reidal, Confessions of a Murderer,” Vincent Le Port

“Petite Nature,” Samuel Theis

“A Radiant Girl,” Sandrine Kiberlain



Kapanış filmi



“A Tale of Love and Desire,” Leyla Bouzid



Yarışma filmleri



“Amparo,” Simón Mesa Soto

“Feathers,” Elie Grappe

“Libertad,” Clara Roquet

“The Gravedigger’s Wife,” Khadar Ayderus Ahmed

“Olga,” Omar El Zohairy

“Small Body,” Laura Samani

“Zero Fucks Given,” Julie Lecoustre & Emmanuel Marre



Kısa film yarışması



“Brutalia, Days of Labour,” Manolis Mavris

“Lili Alone,” Zou Jing

“An Invitation,” Hao Zhao & Yeung Tung

“Inherent,” Nicolai G.H Johansen

“Intercom 15,” Andrei Epure

“If It Ain’t Broke,” Elinor Nechemya

“Noir-soleil,” Marie Larrivé

“Safe,” Ian Barling

“Soldat noir,” Jimmy Laporal-Trésor

“On Solid Ground,” Jela Hasler