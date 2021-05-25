Billboard Müzik Ödülleri’nin kazananları belli oldu

25 Mayıs 2021 Salı, 04:00

Billboard Müzik Ödülleri'nde The Weeknd, Yılın Sanatçısı dahil 10 ödülle geceye damga vururken, Taylor Swift de Yılın Kadın Şarkıcısı seçildi.

Irkçı ifadeler kullandığı videosu tartışma yaratan, ardından özür dileyen Morgan Wallen, En İyi Country Şarkıcısı ödülü dahil pek çok ödülün sahibi oldu. Sanatçının Billboard Müzik Ödülleri’nde görünmesi yasaklansa da altı dalda aday gösterilmişti.

Kanadalı şarkıcı Drake’in 10 Yılın Sanatçısı seçildiği Billboard Müzik Ödülleri’nde Pink de İkon Ödülü’nü aldı.

Billboard 200 Albümü Ödülü

Pop Smoke, Shoot For The Stars, Aim For The Moon

Yılın Kadın Şarkıcısı

Taylor Swift

Yılın Erkek Şarkıcısı

The Weeknd

Yılın Yeni Şarkıcısı

Pop Smoke

Top Hot 100 Şarkısı

The Weeknd

En İyi R&B Şarkıcısı

The Weeknd

En İyi Rap Şarkıcısı

Pop Smoke

En İyi Country Şarkıcısı

Morgan Wallen

En İyi Rock Şarkıcısı

Machine Gun Kelly

En İyi Dans / Elektronik Şarkıcısı