Billboard Müzik Ödülleri’nin kazananları belli oldu

Billboard Müzik Ödülleri'nde The Weeknd, Yılın Sanatçısı dahil 10 ödülle geceye damga vururken, Taylor Swift de Yılın Kadın Şarkıcısı seçildi.

Irkçı ifadeler kullandığı videosu tartışma yaratan, ardından özür dileyen Morgan Wallen, En İyi Country Şarkıcısı ödülü dahil pek çok ödülün sahibi oldu. Sanatçının Billboard Müzik Ödülleri’nde görünmesi yasaklansa da altı dalda aday gösterilmişti.

Kanadalı şarkıcı Drake’in 10 Yılın Sanatçısı seçildiği Billboard Müzik Ödülleri’nde Pink de İkon Ödülü’nü aldı.

Pop Smoke, Shoot For The Stars, Aim For The Moon