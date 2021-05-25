Billboard Müzik Ödülleri’nin kazananları belli oldu
Billboard Müzik Ödülleri, Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu Nick Jonas üstlendi. Ödül töreni öncesi kırmızı halı geçidi yapıldı.
Billboard Müzik Ödülleri'nde The Weeknd, Yılın Sanatçısı dahil 10 ödülle geceye damga vururken, Taylor Swift de Yılın Kadın Şarkıcısı seçildi.
Irkçı ifadeler kullandığı videosu tartışma yaratan, ardından özür dileyen Morgan Wallen, En İyi Country Şarkıcısı ödülü dahil pek çok ödülün sahibi oldu. Sanatçının Billboard Müzik Ödülleri’nde görünmesi yasaklansa da altı dalda aday gösterilmişti.
Kanadalı şarkıcı Drake’in 10 Yılın Sanatçısı seçildiği Billboard Müzik Ödülleri’nde Pink de İkon Ödülü’nü aldı.
- Billboard 200 Albümü Ödülü
Pop Smoke, Shoot For The Stars, Aim For The Moon
- Yılın Kadın Şarkıcısı
Taylor Swift
- Yılın Erkek Şarkıcısı
The Weeknd
- Yılın Yeni Şarkıcısı
Pop Smoke
- Top Hot 100 Şarkısı
The Weeknd
- En İyi R&B Şarkıcısı
The Weeknd
- En İyi Rap Şarkıcısı
Pop Smoke
- En İyi Country Şarkıcısı
Morgan Wallen
- En İyi Rock Şarkıcısı
Machine Gun Kelly
- En İyi Dans / Elektronik Şarkıcısı
Lady Gaga
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