Billboard Müzik Ödülleri’nin kazananları belli oldu

Billboard Müzik Ödülleri, Los Angeles’taki Microsoft Tiyatrosu’nda dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecenin sunuculuğunu Nick Jonas üstlendi. Ödül töreni öncesi kırmızı halı geçidi yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2021 Salı, 04:00
Billboard Müzik Ödülleri’nin kazananları belli oldu
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Billboard Müzik Ödülleri'nde The Weeknd, Yılın Sanatçısı dahil 10 ödülle geceye damga vururken, Taylor Swift de Yılın Kadın Şarkıcısı seçildi.

Irkçı ifadeler kullandığı videosu tartışma yaratan, ardından özür dileyen Morgan Wallen, En İyi Country Şarkıcısı ödülü dahil pek çok ödülün sahibi oldu. Sanatçının Billboard Müzik Ödülleri’nde görünmesi yasaklansa da altı dalda aday gösterilmişti.

Kanadalı şarkıcı Drake’in 10 Yılın Sanatçısı seçildiği Billboard Müzik Ödülleri’nde Pink de İkon Ödülü’nü aldı. 

  •  Billboard 200 Albümü Ödülü

Pop Smoke, Shoot For The Stars, Aim For The Moon

  •  Yılın Kadın Şarkıcısı

Taylor Swift

  •  Yılın Erkek Şarkıcısı

The Weeknd

  •  Yılın Yeni Şarkıcısı

Pop Smoke

  •  Top Hot 100 Şarkısı

The Weeknd

  •  En İyi R&B Şarkıcısı

The Weeknd

  •  En İyi Rap Şarkıcısı

Pop Smoke

  •  En İyi Country Şarkıcısı

Morgan Wallen

  •  En İyi Rock Şarkıcısı

Machine Gun Kelly

  •  En İyi Dans / Elektronik Şarkıcısı

Lady Gaga


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