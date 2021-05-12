Brit Ödülleri 41. kez sahiplerini buldu

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:22

Brit Ödülleri İngiltere’nin başkenti Londra’daki O2 Arena’da sahiplerini buldu. British Phonographic Industry’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ödül töreninin bu yıl 41’incisi yapıldı. Yeni tip koronavirüs nedeniyle 4 bin seyircinin katılımıyla gerçekleşen geceye kadın sanatçılar damga vurdu.

Dördüncü kez bu özel gecenin sunumunu gerçekleştiren komedyen Jack Whitehall, törene katılanlara esprileriyle eğlenceli dakikalar yaşattı.

Gecede Taylow Swift global ikon olarak seçilirken, Billie Eilish ve The Weeknd en iyi uluslararası sanatçı ödüllerine layık görüldüler. Dua Lipa ise hem en iyi kadın sanatçı hem de yılın albümü ile iki ödülün sahibi oldu.

Brit Ödülleri'nin bu yılki sahipleri şu şekilde:

Global İkon – Taylor Swift

En İyi Uluslararası Kadın Solo Sanatçı – Billie Eilish

En İyi Uluslararası Erkek Solo Sanatçı – The Weeknd

En İyi Uluslararası Grup – Haim

En İyi Yeni Sanatçı – Griff

En İyi Kadın Solo Sanatçı – Dua Lipa

En İyi Erkek Solo Sanatçı – J Hus

En İyi Grup – Little Mix

Yılın Şarkıcısı – Arlo Parks

En İyi Single – Harry Styles / Watermelon Sugar

Yılın Albümü – Dua Lipa / Future Nostalgia