Brit Ödülleri 41. kez sahiplerini buldu
Brit Ödülleri 2021 pandemiye rağmen muhteşem sahne şovları ve ünlü isimlerin katıldığı kırmızı halısıyla sahiplerini buldu. Dua Lipa, Taylor Swift, Billie Eilish gibi birbirinden güçlü isimler geceden ödülle döndü. İşte Brit Ödülleri'ni kazanan isimler...
Brit Ödülleri İngiltere’nin başkenti Londra’daki O2 Arena’da sahiplerini buldu. British Phonographic Industry’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ödül töreninin bu yıl 41’incisi yapıldı. Yeni tip koronavirüs nedeniyle 4 bin seyircinin katılımıyla gerçekleşen geceye kadın sanatçılar damga vurdu.
Dördüncü kez bu özel gecenin sunumunu gerçekleştiren komedyen Jack Whitehall, törene katılanlara esprileriyle eğlenceli dakikalar yaşattı.
Gecede Taylow Swift global ikon olarak seçilirken, Billie Eilish ve The Weeknd en iyi uluslararası sanatçı ödüllerine layık görüldüler. Dua Lipa ise hem en iyi kadın sanatçı hem de yılın albümü ile iki ödülün sahibi oldu.
Brit
Ödülleri'nin bu yılki sahipleri şu şekilde:
Global
İkon – Taylor Swift
En İyi
Uluslararası Kadın Solo Sanatçı – Billie Eilish
En İyi
Uluslararası Erkek Solo Sanatçı – The Weeknd
En İyi
Uluslararası Grup – Haim
En İyi
Yeni Sanatçı – Griff
En İyi
Kadın Solo Sanatçı – Dua Lipa
En İyi
Erkek Solo Sanatçı – J Hus
En İyi
Grup – Little Mix
Yılın
Şarkıcısı – Arlo Parks
En İyi
Single – Harry Styles / Watermelon Sugar
Yılın Albümü – Dua Lipa / Future Nostalgia
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