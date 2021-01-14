Cargill, küresel şeker ticaretinden çekileceğini açıkladı
ABD'li tarımsal emtia şirketi Cargill, küresel şeker ticareti işinden çıkmak için görüşmeler yürütürken gıda işleme ve et işine odaklanmayı planladığını açıkladı.
ABD'li Cargill şirketi, gıda işleme ve et işine odaklanmayı planladığını duyurdu. Minneapolis merkezli şirket, dünyanın en büyük şeker ticareti şirketlerinden olan Alvean’da sahip olduğu yüzde 50 hisseyi Copersucar’a satmak için görüşmeler gerçekleştiriyor. 2 taraf arasında anlaşmaya varılması halinde satışın ilk çeyrekte açıklanması bekleniyor.
HİSSELERİN TEK SAHİBİ
Bloomberg HT'nin aktardığına göre Copersucar yayımladığı bildiride, “İki hissedar da Copersucar’ın Cargill’in Alvean hisselerinin tek sahibi olacağı bir anlaşmayı konuşuyorlar. Anlaşmaya varılır varılmaz bilgilendirme yapılacak” ifadelerini kullandı.
ABD’nin en sıkı yönetilen şirketlerinden biri olan Cargill, tarımsal emtia ticareti yapan şirketlerin son yıllarda para kazanmamasından dolayı odağını gıda işleme ve et sektörüne çevirmeye başlamıştı.
TÜRKİYE’DE CARGILL İŞÇİLERİ DİRENİŞTE
ABD firması Cargill'in Bursa Orhangazi'de fabrikasında çalışırken Tek Gıda-İş Sendikası’na üye oldukları için işten atılan işçiler, direnişlerinin 1000’inci gününde Tarım Bakanlığı’na yürümek isterken gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Cargill işçileri daha sonra serbest bırakıldı.
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