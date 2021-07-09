Cari açık mayıs ayında 3 milyar doları gördü

09 Temmuz 2021 Cuma, 11:26

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımladığı Mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerine göre cari açık 3,08 milyar dolar oldu.

Cari açık Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre 919 milyon dolar azalırken bu yılın nisan ayına göre 1,37 milyar artış kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı geçen yıl Mayıs ayında 2,08 milyar dolar açık verirken bu yıl 774 milyon dolar açık verdi.

Nisan ayında cari açık 1,71 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi cari açığın Nisan'da 2,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi yönündeydi. Mart ayında ise cari açık 3,3 milyar dolar olmuştu.