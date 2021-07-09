TCMB anketi yayımladı: Enflasyon beklentilerindeki kötüleşme sürüyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Enflasyon beklentilerindeki kötüleşme devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa beklentilerinin derlendiği Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15,64'e yükseldi.
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