TCMB anketi yayımladı: Enflasyon beklentilerindeki kötüleşme sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılı Temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2021 Cuma, 10:05
TCMB anketi yayımladı: Enflasyon beklentilerindeki kötüleşme sürüyor
Abone Ol google-news

Enflasyon beklentilerindeki kötüleşme devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa beklentilerinin derlendiği Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15,64'e yükseldi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler