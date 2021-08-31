Çarşafla 5'inci kattan inmek isterken düşen Feyza, taburcu oldu
Aksaray'da 5'inci kattaki evlerinin penceresinden inmek isterken, birbirine bağlayıp sarkıttığı çarşafların kopmasıyla kömürlüğün üzerine düşen Feyza B. (20), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
Olay, dün saat 15.30 sıralarında Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu belirtilen Feyza B., evde yalnız başınayken birbirine bağladığı çarşafları pencereden sarkıtıp aşağı inmek istedi.
Feyza B., bu sırada çarşafın kopması sonucu kömürlüğün üzerine düştü. Yaralanan Feyza B., çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtında doku zedelenmeleri olduğu saptanan Feyza B., tedavisinin ardından dün gece taburcu oldu.
Olayla ilgili de soruşturma sürüyor.
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