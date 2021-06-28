CAS'tan Beşiktaş'ın UEFA ile ilgili yaptığı itiraza yanıt
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Beşiktaş'ın UEFA tarafından yapılan kesintiye yaptığı itirazı karara bağladı.
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Beşiktaş'ın UEFA tarafından vadesi geçmiş borçlar sebebiyle verilen kesinti cezasına yaptığı itirazı reddetti.
UEFA tarafından vadesi geçmiş borçlar nedeniyle Beşiktaş’ın önümüzdeki sezon elde edeceği gelirlere yüzde 15’lik kesinti uygulayacağının açıklanmasının ardından siyah-beyazlılar, CAS’a başvuruda bulunmuş ve kararın yeniden gözden geçirilmesi talebinde bulunmuştu. CAS, Beşiktaş’ın yaptığı itirazı reddetti.
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