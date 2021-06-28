Umut Nayir, Taylan Antalyalı tartışmasına dahil oldu

28 Haziran 2021 Pazartesi, 14:24

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiralık olarak Hırvatistan Ligi ekibi Hajduk Split'te forma giyen Umut Nayir, LGBT'yi sembolize eden renkler taşıyan bir tişört giydiği için tepkilere maruz kalan Taylan Antalyalı ile ilgili tartışmaya dahil oldu.

Nayir, sosyal medya hesabında Antalyalı'nın tişörtlü fotoğrafını paylaşarak "Ben zaten milli takım kadrosuna çağrılmamıştım" ifadelerini kullandı. 28 yaşına basan futbolcu, paylaşımında gülücük ve gökkuşağı sembollerine yer verdi.

Umut Nayir, Hırvat Ligi'nde çıktığı 25 maçta altı gol ve bir asistlik performans göstermişti.

Paylaşım şu şekilde:

NE OLMUŞTU?

TV 100 kanalındaki "VAR Odası" adlı programda Turgay Demir ve Emre Bol adlı yorumcular, Taylan Antalyalı'nın arkadaşının paylaştığı fotoğrafta, üzerinde "Powered by pride" (gücünü onurdan alan) gökkuşağı renkli bir tişörtle yer almasını eleştirmişti.

Bol, "Milli takıma almam, herkes yaşadığı ülkenin ahlakına ananesine saygı duyacak kardeşim. Taylan Antalyalı'nın hangi cinsel 'şeye' ait olduğunu bilmiyorum, beni de ilgilendirmiyor. Taylan Galatasaray'a gelmeden önce Erzurumspor'da oynuyordu, Erzurum'da giysin bu tişörtü de görelim" ifadelerini kullanmıştı.

Demir ise "Taylan Antalyalı bir daha milli forma giyemez, ben de bunu savunurum. Bu da benim hakkım. Bu konuda çok hassasım. Bunun övülecek neyi var, bunu fikir özgürlüğü olarak nasıl savunursun?" demişti.

İki yorumcu, programın ardından sosyal medyada büyük tepkiler almıştı.