Umut Nayir, Taylan Antalyalı tartışmasına dahil oldu
Hajduk Split forması giyen Umut Nayir, milli futbolcu Taylan Antalyalı'nın LGBT sembolü taşıyan tişört nedeniyle hedef gösterilmesine göndermede bulundu.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan kiralık olarak Hırvatistan Ligi ekibi Hajduk Split'te forma giyen Umut Nayir, LGBT'yi sembolize eden renkler taşıyan bir tişört giydiği için tepkilere maruz kalan Taylan Antalyalı ile ilgili tartışmaya dahil oldu.
Nayir, sosyal medya hesabında Antalyalı'nın tişörtlü fotoğrafını paylaşarak "Ben zaten milli takım kadrosuna çağrılmamıştım" ifadelerini kullandı. 28 yaşına basan futbolcu, paylaşımında gülücük ve gökkuşağı sembollerine yer verdi.
Umut Nayir, Hırvat Ligi'nde çıktığı 25 maçta altı gol ve bir asistlik performans göstermişti.
Paylaşım şu şekilde:
NE OLMUŞTU?
TV 100 kanalındaki "VAR Odası" adlı programda Turgay Demir ve Emre Bol adlı yorumcular, Taylan Antalyalı'nın arkadaşının paylaştığı fotoğrafta, üzerinde "Powered by pride" (gücünü onurdan alan) gökkuşağı renkli bir tişörtle yer almasını eleştirmişti.
Bol, "Milli takıma almam, herkes yaşadığı ülkenin ahlakına ananesine saygı duyacak kardeşim. Taylan Antalyalı'nın hangi cinsel 'şeye' ait olduğunu bilmiyorum, beni de ilgilendirmiyor. Taylan Galatasaray'a gelmeden önce Erzurumspor'da oynuyordu, Erzurum'da giysin bu tişörtü de görelim" ifadelerini kullanmıştı.
Demir ise "Taylan Antalyalı bir daha milli forma giyemez, ben de bunu savunurum. Bu da benim hakkım. Bu konuda çok hassasım. Bunun övülecek neyi var, bunu fikir özgürlüğü olarak nasıl savunursun?" demişti.
İki yorumcu, programın ardından sosyal medyada büyük tepkiler almıştı.
Video Haberler
- Kazada can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- Antalya’da doktoru ölüme götüren anlar kamerada
- Marmara'da deniz salyası istilası devam ediyor
- Velilerin 'aç, aç' tezahüratıyla kapı gence açıldı
- AKP'li belediyenin zabıtalarından esnafa darp kamerada
- Sınava 1 dakika geç kaldı, 1 yılı gitti
- Dört saniye ile bir yıl kaybetti
- Adayların yardımına polis ekipleri yetişti
- 4 dakika geç kaldığı için sınava alınmayınca isyan etti
- Fare deliğinden girdi, minibüsü soydu
En Çok Okunan Haberler
- Köpekler insan yılıyla gerçekten kaç yaşında?
- Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' şoku
- Marmaris paylaşımı: Şeytan Sofrası'ndaki gibi...
- Usta oyuncu yaşamını yitirdi
- Peker'den yeni iddialar: Deniz Baykal ve Korkmaz Karaca
- Otomotivde gözler 1 Temmuz'da
- İçişleri Bakanlığı’ndan yeni normalleşme genelgesi
- BMC'de 480 milyonluk satış
- Sosyal medyanın gündemindeki yurttaş konuştu
- SETA’nın çocukları birbirini yedi