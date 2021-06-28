Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius, açıklamalarda bulundu
2018 ve 2020 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Loris Karius, kendisine ve insanlara bir şeyleri kanıtlamak istediğini belirtti.
Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen eski Beşiktaşlı kaleci Loris Karius, son derece motive olduğunu belirtti.
Alman basınından Bild'e açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki kaleci, Liverpool'dan Union Berlin'e kiralık olarak gitmesine rağmen süre alamamasını "Orada oynayacağımı düşünüyordum, aksi takdirde hiç gitmezdim" sözleriyle yorumladı.
2018 yılındaki UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool formasıyla yaptığı hataların ardından eleştirilen ve kariyeri düşüşe geçen Alman file bekçisi, sözlerine şöyle devam etti:
"Kendime ve insanlara bir şeyleri kanıtlamak istiyorum. Son derece açım ve motiveyim. Tüm seçenekleri açık tutuyorum ve en iyi kararı vereceğim."
2018-19 ve 2019-20 sezonlarında Liverpool'dan kiralık olarak Beşiktaş formasını giyen ve İngiliz ekibiyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan Karius, İspanya veya İtalya'da forma giymek istediğini sözlerine ekledi.
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