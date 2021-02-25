Çavuşoğlu: Darbelere karşıyız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'daki gelişmelerin ardından "darbe girişimini şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Macaristan’da mevkidaşı Peter Szijjarto ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'daki darbe girişimi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Biz dünyanın neresinde olursa olsun darbe girişimine karşıyız. Darbe girişimini şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu sözlerini, "Askerlerin demokrasi ile işbaşına gelmiş hükümete, darbe yapmayı bırakın, istifa çağrısında bulunması bile kabul edilemez" şeklinde sürdürdü.
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok
Video Haberler
- Covid-19 şehidi sağlık çalışanları için fidan dikti
- Kılıçdaroğlu'ndan övgü dolu sözler
- Demlik şakası yapan kuzenini plazmayla kovaladı
- Yasak tanımadılar! İstanbul'da skandal görüntüler
- Marmaris’te deniz 1,5 metre çekildi
- İnalcık'ı hedef alan Sofuoğlu'na tarihçilerden tepki
- Tehdit edilen kadın KADES uygulamasıyla kurtuldu
- Gözaltına alınmaktan kaçmak için denize atladı
- Erdoğan'ın da katıldığı kongrede skandal görüntüler
- Kaldırımda otururken dehşeti yaşadı! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Atatürk’e hakaret cezası için şeref madalyası dedi
- 23 Haziran'ı hatırlatıyorum...
- Koca'dan, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' açıklaması
- CHP'li Özkoç, Erdoğan'ın o görüntülerini izletti!
- AKP’li başkanın kesmediği sakalı
- Rusya'dan S-400 açıklaması
- Cihangir İslam'dan Ağıralioğlu'na 'fezleke' tepkisi
- Salda Gölü için korkutan açıklama
- Erdoğan'ın başka çaresi yok