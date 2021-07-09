Çavuşoğlu: Litvanya-Beluras arasındaki göçmen krizi için desteğe hazırız

09 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya-Beluras arasındaki göçmen krizine değinerek “(Belaruslu mülteciler) Biz desteğimizi genişletmeye ve uzmanlığımızı katkı olarak sunmaya hazırız. Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke, bu deneyimi Litvanya ve bölgedeki diğer ülkelerle paylaşırız. Litvanya ile bu konuda çalışmaya hazırız” dedi.

Çavuşoğlu, Litvanya’nın, Belarus üzerinden ulaşan göçmenlerin Türkiye yoluyla geldiği iddiasını araştıracaklarını söyledi, Litvanya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir heyetin mülteciler konusunu görüşmek üzere Türkiye’yi ziyaret edeceğini söyledi.

Komşusu Belarus’u göçmenlerin Avrupa Birliği (AB) topraklarına geçişini kolaylaştırmakla suçlayan Litvanya, Türkiye rotasının kullanıldığı iddiasıyla Ankara ile işbirliği talebinde bulunmuştu. Öte yandan Ukrayna’da bakanlar kurulunun, geçen yıl Türkiye ve Ukrayna arasında yapılan Askeri Çerçeve Anlaşması’nı onayladığı da gündeme yansıyan haberler arasındaydı.