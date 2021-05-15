Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan uluslararası kuruluşlara acil yardım çağrısı
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, İsrail güçlerinin yol ve sağlık merkezlerini doğrudan hedeflediği ifade edilerek, uluslararası kuruluşlara sağlık tesislerini korumak için yardım çağrısında bulunuldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı resmi açıklamada, İsrail güçlerinin çatışma bölgelerinde yoğun nüfuslu yerleri, yol altyapısını ve sağlık merkezlerini hedef aldığını belirtti. Bakanlık, bu durumun hastanelerde hasara neden olduğunu ve tıbbi malzeme sevkiyatını engellediğini ifade ederek, uluslararası kuruluşlardan yardım istedi.
SAĞLIK EKİPLERİ YARALILARA ULAŞAMIYOR
Sivillerin tehditle evlerinden sığınaklara götürüldüğünü belirten Sağlık Bakanlığı, Covid-19'un yayılması için tehlikeli bir ortam oluştuğunu ve bunun, Gazze'nin İsrail saldırılarıyla tükenmiş olan sağlık sistemi üzerindeki yükü arttırdığını ifade etti.
Açıklamada, İsrail güçlerinin yol altyapısını ve sağlık merkezlerini doğrudan hedeflenmesinin, sağlık ekiplerinin yaralılara ulaşamamasına ek olarak hastaların tıp merkezlerine erişimini engellediği vurgulandı.
'HASTANELER HEDEF ALINIYOR'
Filistin Sağlık Bakanlığı, Kuzey Gazze Şeridi'ndeki Beit Hanoun Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'nin kısmi hasarına ek olarak Hala Al Shawa Sağlık Merkezi’nin tamamen yıkıldığını belirtti.
Uluslararası yardım kuruluşlarından sağlık merkezlerini korumaya yönelik çağrıda bulunan Sağlık Bakanlığı, aynı zamanda acil tıbbi yardım talebinde bulundu.
İsrail işgalinin geçiş noktalarını kapatarak bölgedeki hastaneleri besleyen elektrik santralleri için yakıt sevkiyatını durdurduğunu belirten Bakanlık, bu durumun yoğun bakım üniteleri ve hayati hizmetlerin ihtiyacı olan elektriği alamamasına neden olduğunu belirtti. Yetkililer, aşırı kalabalık nedeniyle hastaların yurtdışına sevkiyatı talebinde bulundu.
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