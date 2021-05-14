İsrail'in Rusya Büyükelçisi: İsrail, Filistin görüşmelerinde uzlaşmaya hazır
İsrail'in Rusya Büyükelçisi, Filistin ile görüşmelerde İsrail tarafının uzlaşmaya hazır olduğunu ifade etti.
İsrail'in Rusya Büyükelçisi, İsrail-Filistin gerilimine ve bölgede artan şiddete ilişkin açıklamalarda bulundu.
Büyükelçi, İsrail'in Filistin konusunda görüşmeye ve uzlaşmaya açık olduğunu ifade etti.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Büyükelçi ayrıca, Hamas ile devam eden gerilimi dindirmek ve bölgede kontrolü sürdürmek için ABD'den ek askeri yardım alınmayacağını belirtti.
İlgili Haberler
- 10 Maddede "Filistin-İsrail gerginliği nasıl başladı, nereye gidiyor?"
- Almanya Dışişleri Bakanı Mass’tan İsrail’e destek: ‘Kendini savunma hakkına sahip’
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avusturya Başbakanı Kurz'a "İsrail bayrağı" tepkisi
- Erzurum'da İsrail'i ayakkabılarını fırlatarak protesto ettiler
- İsrail basınından, "Hamas, Rusya aracılığıyla ateşkes teklif etti" iddiası
Video Haberler
- Torpil 5 dakikada ortaya çıktı
- Yer: Şişli... Polisler gelince çatıya saklandılar
- Beşinci kattan atlayarak yangından kurtulan kedi
- Çanakkale’de köylülerin 26 yıllık köprü çilesi
- Kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası
- Yıldırımın şiddeti, dağdaki dev kayaları parçaladı
- İsrail, Gazze'ye böyle bomba yağdırdı
- Cep telefonuyla görüntülendi! Görenleri şaşkına çevirdi
- Dünyanın en büyük ikinci balinası Mersin'de karaya vurdu
- CHP'den Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'
En Çok Okunan Haberler
- Çakıcı'dan, Sedat Peker'e 'sus' mesajı!
- Mehmet Ceyhan'dan kabine öncesi flaş uyarı
- A Milli Takım kadrosu açıklandı
- Sancak herşeyi bırakmış, kaçıyor
- Erdoğan'ın sözlerine büyük tepki
- Soylu-Ağar ilişkisinin perde arkası
- Sıkıntıya düşen esnafımız olduysa helallik istiyoruz
- FOX'un iddialı dizisinden final kararı
- Süleyman Soylu'nun hedef aldığı BirGün'den sert yanıt
- 'Peker, yeşil ışık almadan bu topa girmezdi'