İsrail'in Rusya Büyükelçisi: İsrail, Filistin görüşmelerinde uzlaşmaya hazır

14 Mayıs 2021 Cuma, 17:50

İsrail'in Rusya Büyükelçisi, İsrail-Filistin gerilimine ve bölgede artan şiddete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi, İsrail'in Filistin konusunda görüşmeye ve uzlaşmaya açık olduğunu ifade etti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Büyükelçi ayrıca, Hamas ile devam eden gerilimi dindirmek ve bölgede kontrolü sürdürmek için ABD'den ek askeri yardım alınmayacağını belirtti.