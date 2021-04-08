SON DAKİKA... Çavuşoğlu’ndan ‘protokol eleştirilerine’ yanıt

08 Nisan 2021 Perşembe, 11:11

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesine ve protokol tartışmalarına ilişkin Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Leyen'in Beştepe'deki görüşme sırasında kısa süreli ayakta kaldığı görüntüler ve Çavuşoğlu'nun karşısında yer alan üçlü kanepeye oturtulmasına ilişkin dış basında haberler yer aldı.

Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada eleştirilere, "Türkiye köklü bir devlettir, Türkiye ilk defa bir misafir ağırlamıyor. Türkiye'de yapılan görüşmelerde uyguladığı protokol Türk misafirperverliğiyle uygulanır. AB tarafının telkinleri konusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır" yanıtını verdi.