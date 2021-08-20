Çaykur Rizespor, Tyler Boyd'u kadrosuna kattı
Beşiktaş, Tyler Boyd'un Çaykur Rizespor'a kiralandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı.
Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Tyler Boyd, Çaykur Rizespor’a geçici transfer olmuştur. Tyler Boyd’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.
"HOŞ GELDİN TYLER BOYD"
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada ise Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu’nun katıldığı imza töreniyle sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı, "Profesyonel futbol kariyerine Yeni Zellanda takımlarından Melville United'de başlayan 26 yaşındaki futbolcu, ardından yine Yeni Zellanda takımlarından olan Waikato FC ve Wellington P'de oynadı.
2015 yılında Portekiz ekibi Guimares'e transfer olan Boyd, 2019'da MKE Ankaragücü'ne transfer oldu. Aynı yıl Beşiktaş'a transfer olan Boyd, kariyerinde çıktığı 247 maçta 52 gole imza attı.
Tyler Dominic Boyd'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Boyd, çıktığı 21 maçta 6 gol kaydetti.
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