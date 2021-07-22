Fenerbahçe'de Enner Valencia, takımla sahaya çıktı

Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de Ekvador Milli Takımı'ndan dönen Enner Valencia, bugün yapılan idmanda yer aldı.

DHA
22 Temmuz 2021 Perşembe, 22:17
Fenerbahçe'de Enner Valencia, takımla sahaya çıktı
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken Ekvador milli takımından dönen Enner Valencia idmanda yer aldı.

Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen oyuncular, çabukluk hareketlerinin sonrasında 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz ise takımdan ayrı çalıştı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.


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