Fenerbahçe'de Enner Valencia, takımla sahaya çıktı
Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe'de Ekvador Milli Takımı'ndan dönen Enner Valencia, bugün yapılan idmanda yer aldı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürürken Ekvador milli takımından dönen Enner Valencia idmanda yer aldı.
Salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen oyuncular, çabukluk hareketlerinin sonrasında 3 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli ekipte Serdar Aziz ise takımdan ayrı çalıştı.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışma ile sürdürecek.
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