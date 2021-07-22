UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor, Petrocub'u mağlup etti

22 Temmuz 2021 Perşembe, 21:39

UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, Moldova temsilcisi Petrocub'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.

Zimbru Stadyumu'nda oynanan ve Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jeremie Pignard'ın yönettiği maçın ilk yarısı, temsilcimizin üstünlüğüyle geçti.

Sivasspor, Caner Osmanpaşa'nın 16. dakikada kullanılan korner sonucu oluşan karambolde attığı golle 1-0 öne geçti.

Petrocub'ta Iosipoi'nin 30. dakikada uzaktan yaptığı vuruşta kaleci Ali Şaşal Vural, topu çeldi.

Petrocub'ta Michal Platica'nın 42. dakikada uzaktan yaptığı vuruş, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.

Sivasspor, ikinci yarının ilk dakikalarında ikinci gole yaklaştı. 52. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Pedro Henrique'nin vuruşunda kaleci, topu çeldi.



İkinci yarının sonraki dakikalarında Sivasspor'un top kayıpları sonucunda Petrocub, baskısını arttırdı. 84. dakikada Sandu'nun tehlikeli ortası, kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

Sivasspor, maçın son anlarında, 90+3. dakikada Ahmet Oğuz'un yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Mustapha Yatabare, penaltıdan yararlanamadı.

Penaltı sonrasında son düdük çaldı ve Sivasspor, deplasmanda 1-0'lık skorla kazandı.



Petrocub'ta 30. dakikada Jardan, 37. dakikada Platica, 40. dakikada teknik direktör Lilian Popescu ve 90+3. dakikada Ndzomo, sarı kart gördü. Sivasspor'da ise 40. dakikada Sefa Yılmaz ve 69. dakikada Faycal Fajr sarı kart gördü.

Rövanş karşılaşması, 29 Temmuz'da Sivas'ta oynanacak.