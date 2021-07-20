Çaykur Rizespor'dan Galatasaray paylaşımı
Çaykur Rizespor, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda yarın PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray için bir mesaj yayımladı.
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında yarın PSV Eindhoven ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'a yayımladığı mesajla başarılar diledi.
Karadeniz ekibinin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan metinde şu ifadeler kullanıldı:
"Çaykur Rizespor olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray’a başarılar diliyor, ülkemiz adına gurur verecek sonuçlar elde edeceklerine inanıyoruz."
Galatasaray, yarın Türkiye saati ile 22.00'da PSV Eindhoven ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Eşleşmenin ikinci ayağı ise 28 Temmuz günü saat 21.00'de İstanbul'da oynanacak.
Çaykur Rizespor'un paylaşımı şu şekilde:
Çaykur Rizespor olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray’a başarılar diliyor, ülkemiz adına gurur verecek sonuçlar elde edeceklerine inanıyoruz. pic.twitter.com/stsENDnCY9— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 20, 2021
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