'ÇAYKUR'a işçi alımı için çekilen kurada hile yapıldı' iddiası
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Erdi Çakır, ÇAYKUR’da işe alımların parti il ve ilçe başkanlıklarından gelen listelere göre yapıldığını iddia ederek, kurada yapılan hileyi gözler önüne seren bir video paylaştı.
CHP’li Mustafa Erdi Çakır, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoda, ÇAYKUR’daki skandalı gözler önün serdi. Videoda, 200 geçici çay eksperi ve 300 geçici beden işçisi alımı sırasında yapılan kura hilesi görüntüleri yer aldı.
Çakır, yaptığı paylaşımda, "Çaykur’da işe alımlar öncesi parti il, ilçe başkanlıklarından gelen listelerin insanların gözüne baka baka kuradan nasıl çıktığına iyi bakın. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.
Söz konusu videoda, kurayı çeken görevlinin çektiği markaları önünde yer alan listede varsa okuduğu iddia edildi.
Çakır'ın paylaşımı şu şekilde:
Çaykur’da işe alımlar öncesi parti il, ilçe başkanlıklarından gelen listelerin insanların gözüne baka baka kuradan nasıl çıktığına iyi bakın.— Mustafa Erdi ÇAKIR (@MErdiCak) April 14, 2021
Yazıklar olsun .. pic.twitter.com/jIpYYjaLgR
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