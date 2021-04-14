'ÇAYKUR'a işçi alımı için çekilen kurada hile yapıldı' iddiası

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Trabzon Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Erdi Çakır, ÇAYKUR’da işe alımların parti il ve ilçe başkanlıklarından gelen listelere göre yapıldığını iddia ederek, kurada yapılan hileyi gözler önüne seren bir video paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
14 Nisan 2021 Çarşamba, 21:32
'ÇAYKUR'a işçi alımı için çekilen kurada hile yapıldı' iddiası
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CHP’li Mustafa Erdi Çakır, Twitter hesabı üzerinden paylaştığı videoda, ÇAYKUR’daki skandalı gözler önün serdi. Videoda, 200 geçici çay eksperi ve 300 geçici beden işçisi alımı sırasında yapılan kura hilesi görüntüleri yer aldı. 

Çakır, yaptığı paylaşımda, "Çaykur’da işe alımlar öncesi parti il, ilçe başkanlıklarından gelen listelerin insanların gözüne baka baka kuradan nasıl çıktığına iyi bakın. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

Söz konusu videoda, kurayı çeken görevlinin çektiği markaları önünde yer alan listede varsa okuduğu iddia edildi.

Çakır'ın paylaşımı şu şekilde:


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