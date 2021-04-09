CHP'li Yavuzyılmaz ÇAYKUR'un 2018 ve 2019 yıllarındaki zararını ifşa etti!

09 Nisan 2021 Cuma, 21:50

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve yıllık 100 bin avro maaş aldıkları belirtilen AKP'lilerin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı ve Yönetim Kurulunun ne kadar maaş aldıklarını ortaya koymuştu. Yavuzyılmaz ayrıca, Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının fiyatını ifşa etmişti.

CHP'li Yavuzyılmaz, bu kez de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ÇAYKUR'un 2018 ve 2019 yılı toplam zararını paylaştı. Yavuzyılmaz, "Bir zamanlar kar eden ÇAYKUR'un Türkiye Varlık Fonu'yla imthanı" ifadelerini kullanarak toplam zararı paylaştı:

2018 zararı: 657.086.397,06 TL

2019 zararı: 635.092.521,33 TL

Toplam zarar: 1.292.178.918,39 TL

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:







