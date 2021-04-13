CHP'li Yavuzyılmaz Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının fiyatını ifşa etti!
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının fiyatını ifşa etti.
CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve yıllık 100 bin avro maaş aldıkları belirtilen AKP'lilerin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı ve Yönetim Kurulunun ne kadar maaş aldıklarını ortaya koymuştu.
Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının fiyatını tek tek ortaya koyan CHP'li Yavuzyılmaz, bu kez de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 31 Mart 2021 tarihindeki 3 makam aracının fiyatını ifşa etti. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanlı makam aracının faturasını paylaşan Yavuzyılmaz, "Bu patates, soğan değil!" ifadelerini kullandı.
Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
- Cumhurbaşkanlığının 30 Mart 2021 tarihli üçüncü Mercedes siparişinin belgeleri
İrsaliye no: 2021656464 Bedeli: 474.950 Avro
Bu patates, soğan değil! Mercedes S600 Guard Türkiye'deki araç fiyatlarıyla kıyaslamak için, fiyatına %220 ÖTV+%18 KDV ekleyiniz..
- Sonuç: 1 adet Mercedes S600 Guard Türkiye fiyatı: 1.232.970,20 Avro TL karşılığı: 11.959.810,94 TL
- 30 Mart 2021 tarihinde sipariş edilen toplam 3 adet Mercedes S600 Guard Türkiye fiyatı: 3.698.910,60 Avro TL karşılığı: 35.879.432,82 TL
Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde:
30 Mart 2021 tarihinde sipariş edilen toplam 3 adet Mercedes S600 Guard Türkiye fiyatı: 3.698.910,60 Avro— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) April 12, 2021
TL karşılığı: 35.879.432,82 TL
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