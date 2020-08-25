Çekmediği fotoğrafı sahiplendi

25 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Yapılan açıklamada, ödül kazanan Batman Çağdaş Gazetesi’nden Reşat Yiğiz’in “Define Avcılığı” fotoğrafının aslında AFP muhabiri Bülent Kılıç’a ait olduğunun yapılan araştırma sırasında ortaya çıktığı belirtildi. Ödülün Fransız Haber Ajansı’ndan (AFP) Bülent Kılıç’a verildiği, TGC üyesi olan Reşat Yiğiz’in ise üyelikten kesin ihraç talebiyle Onur Kurulu’na sevk edildiği açıklandı.

PULITZER ÖDÜLLÜ FOTOĞRAFÇI

Bülent Kılıç, AFP’nin uluslararası ödüllü bir foto muhabiri. Time Dergisi’nin verdiği 2015 Dünya Haber Fotoğrafları Ödülleri’nde “Liseli Kızın Korku dolu anları” fotoğrafıyla birincilik ödülü var. Aynı yıl başka fotoğrafıyla üçüncülük ödülünü de aldı. 20 Nisan 2015’te magazin fotoğrafları dalında ise bu dalda en prestijli ödül olan Pulitzer Ödülü’nü kazandı. Bülent Kılıç daha önce de Bayeux-Calvados’un Savaş Fotoğrafçıları ödülünü kazanmıştı. Vikipedyasında kendisi için ödül almaya alışık deniliyor.